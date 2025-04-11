Масштабная реформа налогообложения — какие изменения готовят для украинцев и когда их ждать

Девушка с документами. Фото: Pexels

В Украине планируют значительно усилить контроль налогообложения. Вскоре Верховная Рада получит законопроект по регулированию деятельности на цифровых платформах. Плюс предполагается полная фискализация всех предпринимателей и борьба с зарплатами "в конвертах".

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию Mind.

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Что может измениться для украинцев

В рамках выполнения индикаторов Национальной стратегии доходов (НСД) планируют немало нововведений. Например, эффективное регулирование налоговых обязательств украинцев, которые получают доходы от деятельности на цифровых платформах. Речь идет о продавцах товаров, курьерах, службах такси и тому подобное.

"Все исполнители и подрядчики, зарегистрированные на этих платформах, самостоятельно должны декларировать свои доходы и платить с них налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Этого практически никто не делает, а возможности ГНС для контроля таких налогоплательщиков крайне ограничены", — констатировал Гетманцев.

Чтобы решить проблему, вскоре в ВРУ зарегистрируют соответствующий законопроект. Глава профильного комитета уверен, что в течение ближайших трех-четырех месяцев его примут, поскольку предложенные нормы не встретили критических замечаний.

Также один из важнейших этапов реализации НСД — это реформа упрощенной системы налогообложения. Она предусматривает такие потенциальные изменения:

изъятие из единого налога представителей крупного бизнеса;

внедрение широкой шкалы ставок;

полную фискализацию предпринимателей (обязательное использование регистратора расчетных операций).

Не исключено, что нововведения доберутся до налога на доходы физических лиц. Обсуждается вопрос перехода на прогрессивную шкалу НДФЛ, но исключительно после завершения военного положения.

"О конкретных деталях говорить рано. В Национальной стратегии речь идет не только об упрощенной системе, но и о большой реформе всей системы налогообложения доходов физлиц в принципе. До отмены военного положения никаких кардинальных шагов мы делать не будем", — уточнил Даниил Гетманцев.

И хотя сейчас можно выдохнуть спокойно, бизнесу на едином налоге, который использует упрощенную систему для снижения денежной нагрузки, порекомендовали задуматься о миграции на общую систему с уплатой налога на прибыль.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физическим лицам-предпринимателям на едином налоге грозит наказание за превышение годового лимита дохода. ФЛП переведут на другую группу упрощенной системы и оштрафуют на 15% от суммы превышения.

Также мы писали, что украинцам презентовали матрицу налогообложения виртуальных активов. В документе предложили варианты взыскания денег с доходов от финансовых операций, в которых присутствует криптовалюта.