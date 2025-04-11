Масштабна реформа оподаткування — які зміни готують для українців і коли їх чекати

Дівчина з документами. Фото: Pexels

В Україні планують значно посилити контроль оподаткування. Невдовзі Верховна Рада отримає законопроєкт щодо регулювання діяльності на цифрових платформах. Плюс передбачається повна фіскалізація всіх підприємців і боротьба з зарплатами "в конвертах".

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню Mind.

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Що може змінитися для українців

В межах виконання індикаторів Національної стратегії доходів (НСД) планують чимало нововведень. Наприклад, ефективне регулювання податкових зобов’язань українців, які отримують доходи від діяльності на цифрових платформах. Йдеться про продавців товарів, кур’єрів, служби таксі тощо.

"Усі виконавці та підрядники, зареєстровані на цих платформах, самостійно повинні декларувати свої доходи та сплачувати з них податки — 18% ПДФО та 5% військового збору. Цього практично ніхто не робить, а можливості ДПС для контролю таких платників податків украй обмежені", — констатував Гетманцев.

Аби вирішити проблему, невдовзі в ВРУ зареєструють відповідний законопроєкт. Очільник профільного комітету впевнений, що протягом найближчих трьох-чотирьох місяців його ухвалять, оскільки запропоновані норми не зустріли критичних зауважень.

Також один із найважливіших етапів реалізації НСД — це реформа спрощеної системи оподаткування. Вона передбачає такі потенційні зміни:

вилучення з єдиного податку представників великого бізнесу;

впровадження широкої шкали ставок;

повну фіскалізацію підприємців (обов’язкове використання реєстратора розрахункових операцій).

Не виключено, що нововведення доберуться до податку на доходи фізичних осіб. Обговорюється питання переходу на прогресивну шкалу ПДФО, але виключно після завершення воєнного стану.

"Про конкретні деталі говорити зарано. У Національній стратегії йдеться не лише про спрощену систему, а й про велику реформу всієї системи оподаткування доходів фізосіб у принципі. До скасування воєнного стану жодних кардинальних кроків ми робити не будемо", — уточнив Данило Гетманцев.

І хоча наразі можна видихнути спокійно, бізнесу на єдиному податку, який використовує спрощену систему для зниження грошового навантаження, порекомендували замислитися про міграцію на загальну систему зі сплатою податку на прибуток.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичним особам-підприємцям на єдиному податку загрожує покарання за перевищення річного ліміту доходу. ФОПів переведуть на іншу групу спрощеної системи та оштрафують на 15% від суми перевищення.

Також ми писали, що українцям презентували матрицю оподаткування віртуальних активів. У документі запропонували варіанти стягнення коштів із доходів від фінансових операцій, у яких присутня криптовалюта.