Ошибочно уплаченный налог – как украинцам вернуть свои деньги

Девушка за столом с документами. Фото: Pexels

Нередко случается, что налогоплательщики ошибаются при начислении денег по финансовому обязательству. Например, переплачивают ЕВС или вводят неверные реквизиты счета. Если возникла необходимость вернуть средства (любые налоги, единый социальный взнос или пеню), надо сформировать соответствующее заявление онлайн.

Об этом рассказали специалисты Государственной налоговой службы в Харьковской области.

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Как вернуть ошибочно уплаченные налоги

Алгоритм действий зависит от вида налогового обязательства, которое нужно вернуть. В случае с ЕСВ можно воспользоваться Электронным кабинетом плательщика на официальном сайте ГНС. Надо зайти в меню "Переписка с ГНС" и прикрепить заполненное сканированное заявление о возврате единого социального взноса.

Форма обращения определена в Приложении 1 приказа Министерства финансов Украины от 23.07.2021 №417. К заявлению необходимо приложить копию расчетного документа, чтобы подтвердить проведение платежа. По желанию украинцы могут лично обратиться в территориальный орган ГНС по месту учета ошибочно уплаченных средств и подать бумажное заявление.

Инструкция, как вернуть ошибочно уплаченные налоги и сборы. Фото: ГНС

Если существует необходимость вернуть налоги, военный сбор или пеню, стоит воспользоваться функционалом Электронного кабинета плательщика. В разделе "Заявления, запросы для получения информации" следует выбрать форму обращения и заполнить обязательные поля:

J1302002 — для юридических лиц;

F1302002 — для физических лиц.

Опять же, ФЛП разрешается подать заявление на бумажном носителе непосредственно в территориальном органе Государственной налоговой службы по месту учета. Но использование онлайн-способа избавляет от лишних хлопот и максимально ускоряет процесс.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП на общей системе уплачивают военный сбор по-другому. Они должны делать авансовые взносы за каждый отчетный квартал до 19 числа включительно (речь идет о месяцах после завершения квартала). Ставка находится на уровне 5% от общего налогооблагаемого дохода.

Также мы писали, что в Украине массово закрывались ФЛП в конце декабря 2024 года и в январе 2025-го. За первый месяц года заявление о прекращении государственной регистрации подали более 61 000 предпринимателей. Причиной стали повышенные налоги.