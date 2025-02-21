Помилково сплачений податок – як українцям повернути свої гроші

Податки можна повернути — що знають далеко не всі ФОПи
Нерідко трапляється, що платники податку помиляються під час нарахування коштів за фінансовим зобов’язанням. Наприклад, переплачують ЄВС або вводять невірні реквізити рахунку. Якщо виникла необхідність повернути кошти (будь-які податки, єдиний соціальний внесок або пеню), треба сформувати відповідну заяву онлайн.
Про це розповіли фахівці Державної податкової служби в Харківській області.
Як повернути помилково сплачені податки
Алгоритм дій залежить від виду податкового зобов’язання, яке потрібно повернути. У випадку з ЄСВ можна скористатися Електронним кабінетом платника на офіційному сайті ДПС. Треба зайти в меню "Листування з ДПС" і прикріпити заповнену скановану заяву про повернення єдиного соціального внеску.
Форма звернення визначена в Додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 №417. До заяви необхідно долучити копію розрахункового документу, аби підтвердити проведення платежу. За бажанням українці можуть особисто звернутися в територіальний орган ДПС за місцем обліку помилково сплачених коштів і подати паперову заяву.
Якщо існує необхідність повернути податки, військовий збір чи пеню, варто скористатися функціоналом Електронного кабінету платника. В розділі "Заяви, запити для отримання інформаціє" варто обрати форму звернення і заповнити обов’язкові поля:
- J1302002 — для юридичних осіб;
- F1302002 — для фізичних осіб.
Знову таки, ФОПам дозволяється подати заяву на паперовому носії безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби за місцем обліку. Але використання онлайн-способу позбавляє зайвих клопотів і максимально пришвидшує процес.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ФОПи на загальній системі сплачують військовий збір по-іншому. Вони повинні робити авансові внески за кожен звітний квартал до 19 числа включно (йдеться про місяці після завершення кварталу). Ставка перебуває на рівні 5% від загального оподаткованого доходу.
Також ми писали, що в Україні масово закривалися ФОПи наприкінці грудня 2024 року та в січні 2025-го. За перший місяць року заяву про припинення державної реєстрації подали понад 61 000 підприємців. Причиною стали підвищені податки.
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