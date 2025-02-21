Помилково сплачений податок – як українцям повернути свої гроші

Дівчина за столом із документами. Фото: Pexels

Нерідко трапляється, що платники податку помиляються під час нарахування коштів за фінансовим зобов’язанням. Наприклад, переплачують ЄВС або вводять невірні реквізити рахунку. Якщо виникла необхідність повернути кошти (будь-які податки, єдиний соціальний внесок або пеню), треба сформувати відповідну заяву онлайн.

Про це розповіли фахівці Державної податкової служби в Харківській області.

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Як повернути помилково сплачені податки

Алгоритм дій залежить від виду податкового зобов’язання, яке потрібно повернути. У випадку з ЄСВ можна скористатися Електронним кабінетом платника на офіційному сайті ДПС. Треба зайти в меню "Листування з ДПС" і прикріпити заповнену скановану заяву про повернення єдиного соціального внеску.

Форма звернення визначена в Додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 №417. До заяви необхідно долучити копію розрахункового документу, аби підтвердити проведення платежу. За бажанням українці можуть особисто звернутися в територіальний орган ДПС за місцем обліку помилково сплачених коштів і подати паперову заяву.

Інструкція, як повернути помилково сплачені податки і збори. Фото: ДПС

Якщо існує необхідність повернути податки, військовий збір чи пеню, варто скористатися функціоналом Електронного кабінету платника. В розділі "Заяви, запити для отримання інформаціє" варто обрати форму звернення і заповнити обов’язкові поля:

J1302002 — для юридичних осіб;

F1302002 — для фізичних осіб.

Знову таки, ФОПам дозволяється подати заяву на паперовому носії безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби за місцем обліку. Але використання онлайн-способу позбавляє зайвих клопотів і максимально пришвидшує процес.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи на загальній системі сплачують військовий збір по-іншому. Вони повинні робити авансові внески за кожен звітний квартал до 19 числа включно (йдеться про місяці після завершення кварталу). Ставка перебуває на рівні 5% від загального оподаткованого доходу.

Також ми писали, що в Україні масово закривалися ФОПи наприкінці грудня 2024 року та в січні 2025-го. За перший місяць року заяву про припинення державної реєстрації подали понад 61 000 підприємців. Причиною стали підвищені податки.