Подарок на свадьбу друзей — сколько положить в конверт в 2025

Первый танец молодоженов. Фото: Pexels

Свадьба друга или подруги — это знаковое событие, которое хоть раз случается в жизни чуть ли не каждого украинца. Однако даже такие близкие отношения не гарантируют, что вы угадаете с подарком. В таком случае остается один беспроигрышный вариант — деньги.

О том, сколько дарить на свадьбу друзьям в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Свадьба друзей — это радостное событие, которое требует не только хорошего настроения, но и соответствующего подарка. В 2025 году лучшим и одновременно самым удобным вариантом остается денежный презент. Но, как всегда, возникает дилемма, какую сумму дарить, чтобы это было уместно и приятно для молодоженов.

Конечно, размер подарка зависит от возможностей конкретного человека, однако есть несколько ориентиров, которые помогут определиться с оптимальной суммой. Прежде всего следует понимать, что родственникам и близким друзьям обычно дарят больше, чем коллегам или просто знакомым. Поэтому, от формальных сумм лучше отказаться.

Также следует учитывать размер населенного пункта, где происходит праздник. В мегаполисах вроде Киева, Львова или Днепра подарки обычно щедрее, ведь и доходы у жителей этих городов обычно выше.

Уровень торжества тоже имеет значение. Если празднование происходит в дорогом ресторане — это желательно учитывать. Сумма должна быть такой, которая хотя бы частично компенсирует расходы пары. Поэтому, в 2025 году, можно ориентироваться на такие цифры:

1500-3000 грн на человека или до 6000 грн от пары в крупных городах.

1000-2000 грн на человека или 2000-4000 грн от пары в небольших городках и поселках.

Почему на свадьбу часто дарят именно деньги

Если вы не уверены, что подарок понравится или будет полезным, деньги — беспроигрышное решение. Молодожены могут потратить их на медовый месяц, ремонт или другие совместные дела. Главное — оформить подарок со вкусом. Выберите красивый конверт, напишите пожелания, а также можно указать назначение подарка.

Ранее мы писали, что в 2025 году многие украинцы, выбирая деньги в качестве подарка на день рождения, сталкиваются с дилеммой — какую сумму положить в конверт. Хотя финансы и остаются универсальным вариантом презента, существует определенный предел, который не стоит превышать, особенно когда речь идет о сумме, которая может показаться неудобной.

Также мы рассказывали, что когда речь идет о свадьбе, многие выбирают денежный подарок как самый удобный способ поздравления молодоженов. Это позволяет избежать волнения относительно уместности или вкусовых предпочтений пары. Однако и здесь часто возникает вопрос — какую сумму стоит дарить, а какую лучше не класть в конверт.