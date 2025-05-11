Подарунок на весілля друзів — скільки покласти у конверт у 2025

Перший танець молодят. Фото: Pexels

Весілля друга або подруги — це знакова подія, яка хоч раз трапляється у житті ледь не кожного українця. Однак навіть такі близькі стосунки не гарантують, що ви вгадаєте з подарунком. У такому разі залишається один безпрограшний варіант — гроші.

Про те, скільки дарувати на весілля друзям у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки покласти у весільний конверт для друзів

Весілля друзів — це радісна подія, яка потребує не лише гарного настрою, а й відповідного подарунка. У 2025 році найкращим і водночас найзручнішим варіантом залишається грошовий презент. Але, як завжди, виникає дилема, яку суму дарувати, щоб це було доречно і приємно для молодят.

Звісно, розмір подарунка залежить від можливостей конкретної людини, однак є кілька орієнтирів, які допоможуть визначитись з оптимальною сумою. Перш за все варто розуміти, що родичам та найближчим друзям зазвичай дарують більше, ніж колегам чи просто знайомим. А тому, від формальних сум краще відмовитись.

Також варто враховувати розмір населеного пункту, де відбувається свято. У мегаполісах на кшталт Києва, Львова чи Дніпра подарунки зазвичай щедріші, адже і доходи у мешканців цих міст зазвичай вищі.

Рівень урочистості теж має значення. Якщо святкування відбувається у дорогому ресторані — це бажано враховувати. Сума повинна бути такою, яка хоча б частково компенсує витрати пари. Тож, у 2025 році, можна орієнтуватись на такі цифри:

1500–3000 грн на людину або до 6000 грн від пари у великих містах.

1000–2000 грн на людину або 2000–4000 грн від пари у невеликих містечках та селищах.

Чому на весілля часто дарують саме гроші

Якщо ви не впевнені, що подарунок сподобається або буде корисним, гроші — безпрограшне рішення. Молодята можуть витратити їх на медовий місяць, ремонт, чи інші спільні справи. Головне — оформити подарунок зі смаком. Оберіть гарний конверт, напишіть побажання, а також можна зазначити призначення подарунка.

Раніше ми писали, що у 2025 році чимало українців, обираючи гроші як подарунок на день народження, стикаються з дилемою — яку суму покласти в конверт. Хоча фінанси й залишаються універсальним варіантом презенту, існує певна межа, яку не варто перевищувати, особливо коли йдеться про суму, що може здатися незручною.

Також ми розповідали, що коли мова йде про весілля, багато хто обирає грошовий подарунок як найзручніший спосіб привітання молодят. Це дозволяє уникнути хвилювання щодо доречності чи смакових уподобань пари. Однак і тут часто виникає питання — яку суму варто дарувати, а яку краще не класти в конверт.