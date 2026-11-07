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Главная Экономика Почему украинцы в Польше могут потерять право на выплаты 800+ в ноябре

Почему украинцы в Польше могут потерять право на выплаты 800+ в ноябре

Ua ru
7 ноября 2026 19:10
Помощь на детей в Польше: кто из украинцев рискует потерять выплаты в ноябре Unsplash
Родители с ребенком сидят за столом. Фото: Unsplash

Местное законодательство позволяет украинцам в Польше получать выплаты по программе Rodzina 800+ на каждого ребенка в семье в возрасте до 18 лет. Однако необходимо соответствовать определенным требованиям, в частности касающимся трудовой занятости, обучения в школе и легального проживания. Мы выяснили, по каким наиболее распространенным причинам можно лишиться права на финансовую помощь в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польское Управление социального страхования ZUS.

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Почему отменяют выплаты 800+

Несоответствие даже одному критерию приводит к потере права на выплаты от государства. Украинцы должны подтверждать соблюдение всех требований, иначе рискуют остаться без финансовой поддержки.

Наиболее распространенными причинами отмены участия в программе Rodzina 800+ считаются:

  • выезд родителей или ребенка из Польши на длительный срок, отсутствие отметки о возвращении в реестре Пограничной службы;
  • отсутствие у родителей работы или другой профессиональной деятельности (ZUS проверяет информацию о социальном страховании);
  • ребенок, достигший соответствующего возраста, не пошел в дошкольное учреждение или школу;
  • наличие ошибок в документах (контролирующий орган сначала потребует уточнения данных).

Каждое условие не является безусловным и содержит важные уточнения, о которых следует знать получателям выплат. Например, потеря работы не всегда означает немедленное прекращение финансирования, ведь профессиональная деятельность — это не только трудоустройство по договору.

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Обязан ли ребенок ходить в школу

Одно из ключевых требований для назначения выплат — посещение ребенком польского учебного заведения. Однако выплаты не отменяются, если дочь или сын не ходят в школу, поскольку это правило применяется лишь к несовершеннолетним, достигшим шестилетнего возраста.

Соответствующая обязанность по получению образования не возникает с момента рождения. Кроме того, отдельно учитываются индивидуальные обстоятельства, например, официальная отсрочка начала обучения. В некоторых случаях потребуется предоставить ZUS документы, подтверждающие ситуацию.

Ранее Новини.LIVE писали, кто может претендовать на польское гражданство через год. Такое право получают лица с разрешением на постоянное проживание, выданным в связи с польским происхождением или Картой поляка. Но это не единственный способ быстро оформить паспорт.

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Польша выплаты дети финансовая помощь украинцы в Польше
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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