Родители с ребенком сидят за столом. Фото: Unsplash

Местное законодательство позволяет украинцам в Польше получать выплаты по программе Rodzina 800+ на каждого ребенка в семье в возрасте до 18 лет. Однако необходимо соответствовать определенным требованиям, в частности касающимся трудовой занятости, обучения в школе и легального проживания. Мы выяснили, по каким наиболее распространенным причинам можно лишиться права на финансовую помощь в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польское Управление социального страхования ZUS.

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Почему отменяют выплаты 800+

Несоответствие даже одному критерию приводит к потере права на выплаты от государства. Украинцы должны подтверждать соблюдение всех требований, иначе рискуют остаться без финансовой поддержки.

Наиболее распространенными причинами отмены участия в программе Rodzina 800+ считаются:

выезд родителей или ребенка из Польши на длительный срок, отсутствие отметки о возвращении в реестре Пограничной службы;

отсутствие у родителей работы или другой профессиональной деятельности (ZUS проверяет информацию о социальном страховании);

ребенок, достигший соответствующего возраста, не пошел в дошкольное учреждение или школу;

наличие ошибок в документах (контролирующий орган сначала потребует уточнения данных).

Каждое условие не является безусловным и содержит важные уточнения, о которых следует знать получателям выплат. Например, потеря работы не всегда означает немедленное прекращение финансирования, ведь профессиональная деятельность — это не только трудоустройство по договору.

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Обязан ли ребенок ходить в школу

Одно из ключевых требований для назначения выплат — посещение ребенком польского учебного заведения. Однако выплаты не отменяются, если дочь или сын не ходят в школу, поскольку это правило применяется лишь к несовершеннолетним, достигшим шестилетнего возраста.

Соответствующая обязанность по получению образования не возникает с момента рождения. Кроме того, отдельно учитываются индивидуальные обстоятельства, например, официальная отсрочка начала обучения. В некоторых случаях потребуется предоставить ZUS документы, подтверждающие ситуацию.

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