Батьки з дитиною сидять за столом. Фото: Unsplash

Місцеве законодавство дозволяє українцям у Польщі отримувати виплати за програмою Rodzina 800+ на кожну дитину в сім'ї до 18 років. Однак потрібно відповідати конкретним вимогам, зокрема щодо трудової зайнятості, навчання у школі та легального проживання. Ми дізналися, через які найпоширеніші причини можна втратити право на фінансову допомогу в листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на польське Управління соціального страхування ZUS.

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Чому скасовують виплати 800+

Невідповідність навіть одному критерію призводить до втрати права на виплати від держави. Українці повинні підтверджувати дотримання усіх вимог, інакше ризикують залишитися без фінансової підтримки.

Найпоширенішими причинами скасування участі у програмі Rodzina 800+ вважають:

виїзд батьків або дитини з Польщі на довгий період, відсутність відмітки про повернення в реєстрі Прикордонної служби;

відсутність у батьків роботи чи іншої професійної активності (ZUS перевіряє інформацію про соціальне страхування);

дитина, яка досягла відповідного віку, не пішла в заклад дошкільної підготовки чи школу;

наявність помилок у документах (контролюючий орган спершу вимагатиме уточнення даних).

Кожна умова не є безумовною і містить важливі уточнення, про які варто знати отримувачам виплат. Наприклад, втрата роботи не завжди означає негайне припинення фінансування, адже професійна активність — це не тільки працевлаштування за трудовим договором.

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Чи зобов'язана дитина ходити в школу

Одна з ключових вимог для призначення коштів — відвідування дитиною польського закладу освіти. Проте виплати не скасовуються, якщо донька чи син не ходять у школу, бо правило застосовують лише до неповнолітніх, які досягли шестирічного віку.

Відповідний освітній обов'язок не настає з народження. Плюс окремо беруть до уваги індивідуальні обставини, наприклад, офіційне відтермінування початку навчання. В деяких випадках знадобиться надати ZUS документи на підтвердження ситуації.

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