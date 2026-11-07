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Головна Економіка Чому українці в Польщі можуть втратити право на виплати 800+ у листопаді

Чому українці в Польщі можуть втратити право на виплати 800+ у листопаді

Ua ru
7 листопада 2026 19:10
Допомога на дітей у Польщі: хто з українців ризикує втратити виплати в листопаді Unsplash
Батьки з дитиною сидять за столом. Фото: Unsplash

Місцеве законодавство дозволяє українцям у Польщі отримувати виплати за програмою Rodzina 800+ на кожну дитину в сім'ї до 18 років. Однак потрібно відповідати конкретним вимогам, зокрема щодо трудової зайнятості, навчання у школі та легального проживання. Ми дізналися, через які найпоширеніші причини можна втратити право на фінансову допомогу в листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на польське Управління соціального страхування ZUS.

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Чому скасовують виплати 800+

Невідповідність навіть одному критерію призводить до втрати права на виплати від держави. Українці повинні підтверджувати дотримання усіх вимог, інакше ризикують залишитися без фінансової підтримки.

Найпоширенішими причинами скасування участі у програмі Rodzina 800+ вважають:

  • виїзд батьків або дитини з Польщі на довгий період, відсутність відмітки про повернення в реєстрі Прикордонної служби;
  • відсутність у батьків роботи чи іншої професійної активності (ZUS перевіряє інформацію про соціальне страхування);
  • дитина, яка досягла відповідного віку, не пішла в заклад дошкільної підготовки чи школу;
  • наявність помилок у документах (контролюючий орган спершу вимагатиме уточнення даних).

Кожна умова не є безумовною і містить важливі уточнення, про які варто знати отримувачам виплат. Наприклад, втрата роботи не завжди означає негайне припинення фінансування, адже професійна активність — це не тільки працевлаштування за трудовим договором.

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Чи зобов'язана дитина ходити в школу

Одна з ключових вимог для призначення коштів — відвідування дитиною польського закладу освіти. Проте виплати не скасовуються, якщо донька чи син не ходять у школу, бо правило застосовують лише до неповнолітніх, які досягли шестирічного віку.

Відповідний освітній обов'язок не настає з народження. Плюс окремо беруть до уваги індивідуальні обставини, наприклад, офіційне відтермінування початку навчання. В деяких випадках знадобиться надати ZUS документи на підтвердження ситуації.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може претендувати на польське громадянство через рік. Таке право отримують особи з дозволом на постійне проживання, виданим у зв’язку з польським походженням або Картою Поляка. Але це не єдиний спосіб швидко оформити паспорт.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштують базові продукти харчування в Польщі. Ми порівняли ціни на курячі яйця та хліб станом на осінь 2026 року. Виявилося, в українських супермаркетах ці товари віддають набагато вигідніше.

Польща виплати діти фінансова допомога українці в Польщі
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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