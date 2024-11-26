Поборы в образовательных учреждениях — должны ли родители сдавать деньги на нужды школы

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Образование — это право, которое государство гарантирует каждому ребенку. Родители не обязаны платить за обучение и тем более обеспечивать потребности школ, которые должны финансироваться государством или местными бюджетами. Однако реальность не всегда отвечает нормам законодательства.

О том, могут ли в школах собирать деньги с родителей, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Ответственность родителей заключается в заботе о своих детях, а государства — в необходимости обеспечения доступа к бесплатному и доступному среднему образованию в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Право на бесплатное обучение закреплено в статье 53 Конституции Украины. Также сбор средств в рамках образовательного процесса запрещается законами Украины "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании".

Поэтому любые финансовые требования администрации учебного заведения по сбору денег на "шторы", ремонт школы, учебники, средства для уборки и т.п. являются незаконными и не имеют правового основания. Подобные нарушения могут привести к следующим видам ответственности:

криминальной;

административной;

гражданско-правовой;

дисциплинарной.

Принудительное взыскание денег в школе или предложение неправомерной выгоды — это незаконные действия, которые имеют признаки коррупции и подвергаются уголовному преследованию.

Куда обращаться в случае незаконных поборов в школе

Если родители столкнулись с подобной ситуацией, нужно реагировать мгновенно. При этом алгоритм действий следующий:

Подайте заявление на имя директора школы в двух экземплярах по поводу принудительного сбора средств. Один экземпляр остается в канцелярии школы, а на вашем должны проставить входящий номер. Ответ должен поступить в течение 30 дней. Обратитесь в управление или департамент образования, если школа не реагирует на заявление. В случае бездействия образовательных органов обратитесь в полицию с заявлением о вымогательстве денег.

Однако не все сборы в школе считаются правонарушением. Оплата разрешена за предоставление платных услуг, предоставляемых с согласия родителей. Легальны также благотворительные взносы. Они исключительно добровольные и зачисляются на специальный счет учебного заведения.

Принуждать к внесению средств запрещается. При уплате благотворительных взносов следует указывать их назначение и контролировать отчетность учреждения по их использованию.

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