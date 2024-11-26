Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Побори в школах — чи повинні батьки платити за "штори" arrow

Побори в школах — чи повинні батьки платити за "штори"

26 листопада 2024 15:18
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Побори в освітніх закладах — чи повинні батьки здавати гроші на потреби школи
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Освіта — це право, яке держава гарантує кожній дитині. Батьки не зобов’язані платити за навчання і тим паче забезпечувати потреби шкіл, які мають фінансуватись державою чи місцевими бюджетами. Однак реальність не завжди відповідає нормам законодавства.

Про те, чи можуть у школах збирати гроші з батьків, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

Читайте також:

Чи законно вимагати гроші з батьків

Відповідальність батьків полягає у піклуванні про своїх дітей, а держави — у потребі забезпеченні доступу до безплатної та доступної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Право на безоплатне навчання закріплено у статті 53 Конституції України. Також збір коштів у межах освітнього процесу забороняється законами України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту".

Тому будь-які фінансові вимоги адміністрації навчального закладу щодо збору грошей на "штори", ремонт школи, підручники, засоби для прибирання тощо — є незаконними та не мають правового підґрунтя. Подібні порушення можуть привести до таких видів відповідальності:

  • кримінальної;
  • адміністративної; 
  • цивільноправової;
  • дисциплінарної.

Примусове стягнення грошей у школі або пропозиція неправомірної вигоди — це незаконні дії, які мають ознаки корупції та підлягають кримінальному переслідуванню.

Куди звертатися у випадку незаконних зборів у школі

Якщо батьки зіткнулись з подібною ситуацією, реагувати потрібно миттєво. При цьому алгоритм дій такий:

  1. Подайте заяву на ім’я директора школи у двох примірниках щодо примусового збору коштів. Один примірник залишається в канцелярії школи, на другому мають проставити вхідний номер. Відповідь повинна надійти упродовж 30 днів.
  2. Зверніться до управління або департаменту освіти, якщо школа не реагує на заяву.
  3. У разі бездіяльності освітніх органів, зверніться до поліції з заявою про вимагання грошей.

Однак не всі збори в школі вважаються правопорушенням. Оплата дозволена за надання платних послуг, які здійснюються за згодою батьків. Легальними є також благодійні внески. Вони є виключно добровільними та зараховуються на спеціальний рахунок навчального закладу.

Примушувати до внесення коштів забороняється. При сплаті благодійних внесків слід вказувати їх призначення та контролювати звітність закладу щодо їх використання.

Раніше ми писали, що держава підтримує багатодітні сім’ї, створюючи сприятливі умови для їхнього життя та виховання дітей. Для цього передбачено соціальну допомогу, яку можуть отримати батьки чи опікуни.

Також ми розповідали, що виховання дитини — це відповідальний і непростий процес, особливо для одиноких батьків. Для підтримки таких родин держава пропонує різні види соціальної допомоги, включаючи пільги та фінансові виплати.

освіта школи корупція гроші батьки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:52 Готуйте кошики — де шукати знижки на техніку на Чорну п'ятницю

16:35 На Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції

16:22 Удар по Тернопільщині — пошкоджено важливий об'єкт енергетики

16:11 Зима на порозі — чого очікувати від погоди у Києві завтра

16:11 Біля кордонів Одещини рідкісний літак-розвідник країни НАТО

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

15:55 У Кривому Розі пролунали сильні вибухи

15:43 Нічна атака окупантів — Зеленський відреагував на обстріл

15:30 В Україні запровадили нові дитячі виплати — хто і скільки отримає

15:29 Справа ексмера Одеси Костусєва — з'явилися нові подробиці

15:25 В Україні запрацює електронна ВЛК — як це буде відбуватися

Новина з фото

16:52 Готуйте кошики — де шукати знижки на техніку на Чорну п'ятницю

16:35 На Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції

16:22 Удар по Тернопільщині — пошкоджено важливий об'єкт енергетики

16:11 Зима на порозі — чого очікувати від погоди у Києві завтра

16:11 Біля кордонів Одещини рідкісний літак-розвідник країни НАТО

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

15:55 У Кривому Розі пролунали сильні вибухи

15:43 Нічна атака окупантів — Зеленський відреагував на обстріл

15:30 В Україні запровадили нові дитячі виплати — хто і скільки отримає

15:29 Справа ексмера Одеси Костусєва — з'явилися нові подробиці

15:25 В Україні запрацює електронна ВЛК — як це буде відбуватися

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК