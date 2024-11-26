Побори в освітніх закладах — чи повинні батьки здавати гроші на потреби школи

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Освіта — це право, яке держава гарантує кожній дитині. Батьки не зобов’язані платити за навчання і тим паче забезпечувати потреби шкіл, які мають фінансуватись державою чи місцевими бюджетами. Однак реальність не завжди відповідає нормам законодавства.

Про те, чи можуть у школах збирати гроші з батьків, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Чи законно вимагати гроші з батьків

Відповідальність батьків полягає у піклуванні про своїх дітей, а держави — у потребі забезпеченні доступу до безплатної та доступної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Право на безоплатне навчання закріплено у статті 53 Конституції України. Також збір коштів у межах освітнього процесу забороняється законами України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту".

Тому будь-які фінансові вимоги адміністрації навчального закладу щодо збору грошей на "штори", ремонт школи, підручники, засоби для прибирання тощо — є незаконними та не мають правового підґрунтя. Подібні порушення можуть привести до таких видів відповідальності:

кримінальної;

адміністративної;

цивільноправової;

дисциплінарної.

Примусове стягнення грошей у школі або пропозиція неправомірної вигоди — це незаконні дії, які мають ознаки корупції та підлягають кримінальному переслідуванню.

Куди звертатися у випадку незаконних зборів у школі

Якщо батьки зіткнулись з подібною ситуацією, реагувати потрібно миттєво. При цьому алгоритм дій такий:

Подайте заяву на ім’я директора школи у двох примірниках щодо примусового збору коштів. Один примірник залишається в канцелярії школи, на другому мають проставити вхідний номер. Відповідь повинна надійти упродовж 30 днів. Зверніться до управління або департаменту освіти, якщо школа не реагує на заяву. У разі бездіяльності освітніх органів, зверніться до поліції з заявою про вимагання грошей.

Однак не всі збори в школі вважаються правопорушенням. Оплата дозволена за надання платних послуг, які здійснюються за згодою батьків. Легальними є також благодійні внески. Вони є виключно добровільними та зараховуються на спеціальний рахунок навчального закладу.

Примушувати до внесення коштів забороняється. При сплаті благодійних внесків слід вказувати їх призначення та контролювати звітність закладу щодо їх використання.

Раніше ми писали, що держава підтримує багатодітні сім’ї, створюючи сприятливі умови для їхнього життя та виховання дітей. Для цього передбачено соціальну допомогу, яку можуть отримати батьки чи опікуни.

Також ми розповідали, що виховання дитини — це відповідальний і непростий процес, особливо для одиноких батьків. Для підтримки таких родин держава пропонує різні види соціальної допомоги, включаючи пільги та фінансові виплати.