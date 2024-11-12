Дитина прогулює школу – чи можуть оштрафувати батьків

Шкільний урок. Фото: Freepik

Відповідальність за неналежне виховання дітей, які займаються хуліганством, порушують шкільні правила, прогулюють уроки тощо, несуть їхні батьки. За ухилення від обов’язків загрожують штрафи, хоча на практиці дорослі та діти обмежувалися попередженням. Але скоро ситуація може змінитися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть покарати батьків за прогули школи дітьми.

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Що каже закон України

Конституція (стаття 53) говорить, що в Україні загальна середня освіта є обов’язковою. Сімейний кодекс (стаття 150) каже, що батьки повинні надати своїм дітям можливість здобути освіту, готуючи їх таким чином до самостійного життя. У законі "Про охорону дитинства" (стаття 12) йдеться:

"Батьки зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати до самостійного життя та праці".

Закон "Про освіту" (стаття 55) встановлює для батьків певні обов’язки:

сприяти досягненню результатів навчання, виконанню освітньої програми;

поважати права дитини та всіх учасників освітнього процесу;

допомагати розвитку здібностей.

Виходить, саме батьків можуть покарати за неналежний навчальний процес дітей. Ухилення від обов’язків є підставою притягнути порушників до відповідальності. Штрафи навіть прописані в Кодексі про адміністративні правопорушення (стаття 184), але на практиці дорослим нічого не загрожує, якщо діти прогуляли школу, курять, використовують нецензурну лексику тощо.

Вони обмежуються попередженням, виховними роботами, залишенням після уроків та іншими дисциплінарними покараннями. Причому здебільшого карають школярів, а не батьків.

Що може змінитися

На офіційному сайті Рахівської міської ради з’явилося повідомлення для місцевих мешканців. Людям розповіли про нові правила: відтепер батьків, чиї діти систематично без поважних причин не відвідуватимуть уроки, штрафуватимуть на суму від 850 до 1 700 грн. Саме таки розмір санкції прописаний у КУпАП за неналежне виховання дітей.

Звернення до батьків на сайті Рахівської міської ради. Фото: скриншот

Якщо неповнолітні школярі прогулюватимуть заняття протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або неповажних причин, навчальний заклад може повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей. У разі повторного притягнення до відповідальності за рік сума штрафу становитиме вже 5 100 грн.

На сайті Рахівської міської ради також уточнили, що батьків додаткового каратимуть штрафами за куріння дітьми сигарет, вейпів, вживання алкоголю, скоєння дрібних крадіжок, хуліганства тощо.

Здавалося б, це чудовий прецедент і нагода для інших шкіл по всій Україні взяти приклад із Закарпаття. Але невідомо, чи інформація з першоджерела відповідає дійсності, оскільки станом на 11 листопада попередження зникло з сайту та офіційної Facebook-сторінки міської ради Рахова.

Нагадаємо, КУпАП містить штрафи для українців за неналежне виховання дітей. Сума фінансової санкції залежить від серйозності порушення та наслідків для дитини.

Також ми писали, що багатодітні родини можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Якщо в сім’ї виховують трьох і більше дітей, то українцям належать певні пільги і соціальні виплати.