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Новшество для родителей — могут ли наказать за школьные прогулы

12 ноября 2024 06:44
Елизавета Супивская - редактор
Ребенок прогуливает школу – могут ли оштрафовать родителей
Школьный урок. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

Ответственность за ненадлежащее воспитание детей, которые занимаются хулиганством, нарушают школьные правила, прогуливают уроки и т.д., несут их родители. За уклонение от обязанностей грозят штрафы, хотя на практике взрослые и дети ограничивались предупреждением. Но скоро ситуация может измениться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли наказать родителей за прогулы школы детьми.

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Что говорит закон Украины

Конституция (статья 53) говорит, что в Украине общее среднее образование является обязательным. Семейный кодекс (статья 150) гласит, что родители должны предоставить своим детям возможность получить образование, готовя их таким образом к самостоятельной жизни. В законе "Об охране детства" (статья 12) говорится:

"Родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития природных способностей, уважать достоинство ребенка, готовить к самостоятельной жизни и труду".

Закон "Об образовании" (статья 55) устанавливает для родителей определенные обязанности:

  • способствовать достижению результатов обучения, выполнению образовательной программы;
  • уважать права ребенка и всех участников образовательного процесса;
  • помогать развитию способностей.

Выходит, именно родителей могут наказать за ненадлежащий учебный процесс детей. Уклонение от обязанностей является основанием привлечь нарушителей к ответственности. Штрафы даже прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (статья 184), но на практике взрослым ничего не грозит, если дети прогуляли школу, курят, используют нецензурную лексику и т.п.

Они ограничиваются предупреждением, воспитательными работами, оставлением после уроков и другими дисциплинарными наказаниями. Причем в основном наказывают школьников, а не родителей.

Что может измениться

На официальном сайте Раховского городского совета появилось сообщение местным жителям. Людям рассказали о новых правилах: отныне родителей, чьи дети систематически без уважительных причин не посещают уроки, будут штрафовать на сумму от 850 до 1 700 грн. Именно такой размер санкции прописан в КУоАП за ненадлежащее воспитание детей.

Попередження для батьків
Обращение к родителям на сайте Раховского городского совета. Фото: скриншот

Если несовершеннолетние школьники будут прогуливать занятия в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным или неуважительным причинам, учебное заведение может уведомить Национальную полицию и службу по делам детей. При повторном привлечении к ответственности за год сумма штрафа составит уже 5 100 грн.

На сайте Раховского городского совета также уточнили, что родителей дополнительного будут наказывать штрафами за курение детьми сигарет, вейпов, употребление алкоголя, совершение мелких краж, хулиганство и т.д.

Казалось бы, это отличный прецедент и возможность для других школ по всей Украине последовать примеру Закарпатья. Но неизвестно, соответствует ли информация из первоисточника действительности, поскольку по состоянию на 11 ноября предупреждение исчезло с сайта и официальной Facebook-страницы городского совета Рахова.

Напомним, КУоАП содержит штрафы для украинцев за ненадлежащее воспитание детей. Сумма финансовой санкции зависит от серьезности нарушения и последствий для ребенка.

Также мы писали, что многодетные семьи могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Если в семье воспитывают троих и более детей, то украинцам полагаются определенные льготы и социальные выплаты.

родители штрафы учеба школа дети

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