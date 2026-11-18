Женщина считает расходы на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В октябре в Украине ускорился рост цен на товары и услуги, а годовой уровень инфляции достиг 11%. Однако новые ценники в магазинах — не единственное, что ударило по кошелькам украинцев, ведь, помимо прочего, изменилась и стоимость некоторых коммунальных услуг. Например, тарифы на водоснабжение за последний год взлетели более чем на 100%, но цены на газ и электричество остались неизменными.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Новини.LIVE.

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Как изменились тарифы на коммунальные услуги

Согласно статистическим данным, с октября 2025 года по октябрь 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в целом выросли на 7,4%, но стоимость отдельных тарифов изменилась гораздо существеннее.

Больше всего за год выросла стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения — на 106,5% и 99,3% соответственно.

Тарифы на другие услуги изменились следующим образом:

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вывоз мусора — на 19,5%;

аренда жилья — на 15,8%;

содержание и ремонт жилья — на 7,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 7,1%;

горячая вода и отопление — на 0,1%.

В то же время стоимость электроэнергии и природного газа для бытовых потребителей осталась неизменной. Правительство планирует удерживать тарифы на эти услуги как минимум до конца отопительного сезона 2026-2027 годов.

Какие услуги подорожали за месяц

Общий рост тарифов на коммунальные услуги с августа по сентябрь 2026 года составил 1,3%. В лидерах осталось водоснабжение с приростом стоимости 10,1%, а также водоотведение — 8,8%.

Другие услуги подорожали умереннее:

аренда жилья — на 2,5%;

вывоз мусора — на 1,6%;

содержание и ремонт жилья — на 1%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 0,2%;

горячая вода и отопление — на 0,1%.

Что с тарифами в ноябре

Общий тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт, однако предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт для домохозяйств, использующих электроотопление. Сниженный тариф применяется при потреблении до 2000 кВт в месяц.

Газовая компания "Нафтогаз" обеспечивает домохозяйства "голубым топливом" по цене 7,96 грн за кубометр в рамках годового тарифа "Фиксированный". Также остаются неизменными тарифы на централизованное отопление.

Тарифы на воду и канализацию могут корректироваться в отдельных общинах по решению местных органов власти.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут сократить расходы на электроэнергию. До 400 грн экономии ежемесячно может дать двухзонный счетчик. Однако все зависит от уровня потребления электроэнергии домохозяйством.

Также Новини.LIVE писали, что долги за коммунальные услуги можно не возвращать. В отдельных случаях закон может быть на стороне потребителя. Однако это касается старых долгов, которые поставщик может взыскивать в судебном порядке.