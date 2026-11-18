Жінка рахує витрати на комуналку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні в Україні прискорилося зростання цін та товари та послуги, а річний рівень інфляції сягнув 11%. Однак нові цінники у магазинах — не єдине, що вдарило по гаманцях українців, адже, серед іншого змінилася й вартість деяких комунальних послуг. Наприклад, тарифи водопостачання за останній рік злетіли на понад 100%, але незмінними залишилися ціни на газ та світло.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Новини.LIVE.

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Як змінилися тарифи на комуналку

Згідно зі статистичними даними, з жовтня 2025 року до жовтня 2026 року тарифи на житлово-комунальні послуги загалом зросли на 7,4%, але вартість окремих тарифів змінилася значно суттєвіше.

Найбільше за рік збільшилася вартість централізованого водопостачання та відведення — на 106,5% та 99,3% відповідно.

Тарифи на інші послуги змінилися таким чином:

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вивезення сміття — на 19,5%;

оренда житла — на 15,8%;

утримання та ремонт житла — на 7,7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 7,1%;

гаряча вода й опалення — на 0,1%.

Водночас незмінною залишилася вартість електроенергії та природного газу для побутових споживачів. Уряд планує утримувати тарифи на ці послуги щонайменше до кінця опалювального сезону 2026-2027 років.

Які послуги подорожчали за місяць

Загальне зростання тарифів на комунальні послуги із серпня по вересень 2026 року склало 1,3%. В лідерах залишилося водопостачання з приростом вартості 10,1%, а також водовідведення — 8,8%.

Інші послуги дорожчали помірніше:

оренда житла — на 2,5%;

вивезення сміття — на 1,6%;

утримання та ремонт житла — на 1%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,2%;

гаряча вода й опалення — на 0,1%.

Що з тарифами у листопаді

Загальний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт, однак передбачена пільгова ціна 2,64 грн за кВт для домогосподарств, які використовують електроопалення. Зменшений тариф застосовуються в межах 2000 кВт споживання щомісяця.

Газова компанія "Нафтогаз" забезпечує домогосподарства "блакитним паливом" за ціною 7,96 грн за кубометр в межах річного тарифу "Фіксований". Також залишаються незмінними тарифи на централізоване опалення.

Тарифи на воду та каналізацію можуть коригувати в окремих громадах за рішенням місцевих органів влади.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть зменшити витрати на електроенергію. До 400 грн економії щомісяця може дати двозонний лічильник. Однак все залежить від рівня споживання електроенергії домогосподарством.

Також Новини.LIVE писали, що борги за комунальні послуги можна не повертати. В окремих випадках закон може бути на боці споживача. Однак це стосуються старих боргів, які постачальник може стягувати у судовому порядку.