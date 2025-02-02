Отдых в Одессе 2025 – откроют ли пляжи и что грозит курортному сезону

Пляж в Одессе. Фото: Google Maps

Курортный сезон 2025 в Одессе под угрозой из-за экологического бедствия в морской среде. Вследствие аварии российских судов у берегов Керчи 15 декабря 2024 года произошел разлив нефтепродуктов. В январе мазут добрался до побережья Одесской области, негативно влияя на экосистемы Черного моря. Загрязнение способно отравить рыбу и вызвать проблемы со здоровьем людей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курортным сезоном в Одессе и какие альтернативы Черному морю доступны украинцам.

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Экологи бьют тревогу

15 декабря вблизи Керченского пролива российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" попали в сильный шторм. Суда раскололись пополам и утонули, а в море могло вылиться до 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи прогнозируют катастрофу для морской среды, последствия которой растянутся на десятилетия.

Одесский эколог и специалист Национального экологического центра Украины Владислав Балинский рассказал журналистам Новини.LIVE, чего стоит ожидать в ближайшей перспективе. Больше всего пострадают птицы и морские обитатели после контакта с токсичными веществами. Ядовитая пленка мазута сделает их организм уязвимым.

"У них очень чувствительные органы — это дыхательные пути, глаза, ротовая полость и слизистая оболочка. Они постоянно под риском попасть в этот слой мазута и опасные пары — и это все накапливается в организме. В зоне наибольшего риска на сегодня именно дельфины", — отметил эколог.

Пока что, в условиях низких температур, масштаб проблемы от разлива нефти не столь бросается в глаза. Но с наступлением весны и особенно лета, когда на поверхности воды начнут формироваться мазутные пленки, количество пострадавших организмов увеличится в разы.

Что грозит туризму в Одессе

Курортный сезон в Одессе могут сильно ограничить численностью открытых пляжей. Или их вообще запретят посещать, это зависит от масштабов экологического бедствия для Черного моря. По словам эколога Ивана Русева в эфире Вечір.LIVE, рыба станет ядовитой, следовательно непригодной для потребления.

А купание в загрязненной воде противопоказано, ведь контакт с токсинами способен вызвать проблемы с кожей, дыхательной и иммунной системой. Организм ослабнет и будет уязвимым к вирусам/инфекциям. Угроза может сохраняться не один летний сезон, хотя ситуация будет зависеть от концентрации мазута.

Даже если пляж и вода выглядят чистыми, это не свидетельствует о безопасности. Мазут способен проникать в глубокие слои грунта/песка, непрерывно выпуская токсины, которые накапливаются в организме. Для одесского побережья последствия будут значительно меньшими из-за удаленности места разлива, но загрязнение распространяется неравномерно и очень долго.

Вывод один: пляжный сезон может вообще не начаться в 2025 году. Нужно время для оценки последствий катастрофы, но не стоит надеяться на благоприятные обстоятельства.

Альтернатива Черному морю

Несмотря на полномасштабную войну и угрозы для отдыхающих из-за взрывоопасных предметов в воде, Одесса открыла некоторые пляжи для купания в 2024 году. Курортный сезон прошел удачно, а туристы съезжались со всей Украины, не сильно переживая за собственную безопасность.

Поскольку в этом году ситуация может кардинально измениться, не помешает узнать о доступных альтернативах. Морские пляжи можно заменить пресными водоемами, например лиманами и реками. Неплохим вариантом является "украинская Венеция" — городок Вилково на Дунае. Населенный пункт стоит на воде, а между домами проложены каналы.

И хотя пляжей с шикарными ресторанами нет, зато туристам доступно катание на лодочках, рыбалка, экскурсии по живописным местам и т.д.

Еще одна хорошая альтернатива Черному морю — соленый Тилигульский лиман, расположенный на границе Одесской и Николаевской областей. Он имеет обустроенные пляжи с навесами и шезлонгами, а за культурным разнообразием туристы могут пойти на устричную ферму.

Не обязательно ехать на юг Украины, чтобы отдохнуть летом. Западу также есть чем удивить: горы, аквапарки, озера, СПА-комплексы, экскурсионные программы и т.д. Яремче — популярный туристический маршрут — предлагает отдых у озерных водоемов. А в Киеве можно насладиться активностями в одном из крупнейших аквапарков Европы Dream Island.

Напомним, в конце 2024 года Буковель посетило достаточно много туристов. Сезон прошел успешно, а количество гостей увеличилось на 30-40% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о восстановлении спроса на курортный отдых.

Также мы писали, что в Европе хватает курортов с отелями, которые работают по системе "все включено". Причем цены достаточно лояльные, не нужно тратить на путевки большие суммы. Мы собрали несколько бюджетных вариантов на лето 2025 года.