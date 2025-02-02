Відпочинок в Одесі 2025 – чи відкриють пляжі та що загрожує курортному сезону

Пляж в Одесі. Фото: Google Maps

Курортний сезон 2025 року в Одесі під загрозою через екологічне лихо в морському середовищі. Внаслідок аварії російських суден біля берегів Керчі 15 грудня 2024 року сталося розлиття нафтопродуктів. У січні мазут дістався узбережжя Одещини, негативно впливаючи на екосистеми Чорного моря. Забруднення здатне отруїти рибу і викликати проблеми зі здоров’ям людей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курортним сезоном в Одесі та які альтернативи Чорному морю доступні українцям.

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Екологи б’ють на сполох

15 грудня поблизу Керченської протоки російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" потрапили у сильний шторм. Судна розкололися навпіл і потонули, а в море могло вилитися до 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи прогнозують катастрофу для морського середовища, наслідки якої розтягнуться на десятиліття.

Одеський еколог і фахівець Національного екологічного центру України Владислав Балінський розповів журналістам Новини.LIVE, чого варто очікувати в найближчій перспективі. Найбільше постраждають птахи і морські мешканці після контакту з токсичними речовинами. Отруйна плівка мазуту зробить їх організм вразливим.

"У них дуже чутливі органи — це дихальні шляхи, очі, ротова порожнина та слизова оболонка. Вони постійно під ризиком потрапити у цей шар мазуту і небезпечні пари — і це все накопичується в організмі. У зоні найбільшого ризику на сьогодні саме дельфіни", — зауважив еколог.

Поки що, в умовах низьких температур, масштаб проблеми від розливу нафти не настільки впадають в очі. Але з настанням весни та особливо літа, коли на поверхні води почнуть формуватися мазутні плівки, кількість постраждалих організмів збільшиться в рази.

Що загрожує туризму в Одесі

Курортний сезон в Одесі можуть сильно обмежити чисельністю відкритих пляжів. Або їх взагалі заборонять відвідувати, це залежить від масштабів екологічного лиха для Чорного моря. За словами еколога Івана Русєва в ефірі Вечір.LIVE, риба стане отруйною, отже непридатною для споживання.

А купання в забрудненій воді протипоказано, адже контакт із токсинами здатен викликати проблеми зі шкірою, дихальною та імунною системою. Організм ослабне і буде вразливим до вірусів/інфекцій. Загроза може зберігатися не один літній сезон, хоча ситуація залежатиме від концентрації мазуту.

Навіть якщо пляж і вода мають чистий вигляд, це не свідчить про безпеку. Мазут здатен проникати у глибокі шари ґрунту/піску, безперервно випускаючи токсини, які накопичуються в організмі. Для одеського узбережжя наслідки будуть значно меншими через віддаленість місця розливу, але забруднення поширюватиметься нерівномірно і дуже довго.

Висновок один: пляжний сезон може взагалі не розпочатися у 2025 році. Потрібен час для оцінки наслідків катастрофи, але не варто сподіватися на сприятливі обставини.

Альтернатива Чорному морю

Попри повномасштабну війну і загрози для відпочивальників через вибухонебезпечні предмети у воді, Одеса відкрила деякі пляжі для купання у 2024 році. Курортний сезон минув вдало, а туристи з’їжджалися з усієї України, не сильно переймаючись за власну безпеку.

Оскільки цьогоріч ситуація може кардинально змінитися, не завадить дізнатися про доступні альтернативи. Морські пляжі можна замінити прісними водоймами, наприклад лиманами і річками. Непоганим варіантом є "українська Венеція" — містечко Вилкове на Дунаї. Населений пункт стоїть на воді, а між будинками прокладені канали.

І хоча пляжів із шикарними ресторанами немає, зате туристам доступно катання на човниках, риболовля, екскурсії мальовничими місцями тощо.

Ще одна хороша альтернатива Чорному морю — солоний лиман Тилігульський, розташований на межі Одеської та Миколаївської областей. Він має облаштовані пляжі з навісами і шезлонгами, а за культурним розмаїттям туристи можуть піти на устричну ферму.

Не обов’язково їхати на південь України, щоб відпочити влітку. Захід також має чим здивувати: гори, аквапарки, озера, СПА-комплекси, екскурсійні програми тощо. Яремче — популярний туристичний маршрут — пропонує відпочинок біля озерних водойм. А в Києві можна насолодитися активностями в одному з найбільших аквапарків Європи Dream Island.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Буковель відвідало досить багато туристів. Сезон був успішним, а кількість гостей збільшилася на 30-40% порівняно з 2023 роком. Це свідчить про відновлення попиту на курортний відпочинок.

Також ми писали, що в Європі вистачає курортів із готелями, які працюють за системою "все включено". Причому ціни досить лояльні, не потрібно витрачати на путівки великі суми. Ми зібрали кілька бюджетних варіантів на літо 2025 року.