Деньги на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года тариф на газ для населения останется неизменным, как и порядок оплаты. Украинцам будут приходить два счета — за фактически потребленное "голубое топливо" и за его распределение. Так называемая "вторая платежка" остается обязательной для потребителей, но законодательство предусматривает три случая, когда оплачивать услугу доставки газа не нужно.

Об этом сообщает Харьковский филиал "Газсети", передают Новини.LIVE.

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Нужно ли платить, если нет потребления

Если семья временно не проживает в своем доме и, соответственно, не пользуется газом, платежка за доставку все равно продолжает начисляться, а потребитель обязан своевременно оплачивать эту услугу.

Газовики объясняют это тем, что, несмотря на фактическое отсутствие потребления домохозяйством, происходит постоянное обслуживание сетей, чтобы потребитель мог в любой момент воспользоваться газом без дополнительных заявок и ожиданий.

"Поэтому плата за распределение газа начисляется всем потребителям, чьи домовладения подключены к газораспределительной системе", — подчеркивают "Газсети".

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Как рассчитывается платеж

Для расчета ежемесячного платежа берется общий объем потребления за предыдущий газовой год. Сумму делят на 12, а затем умножают на установленный оператором ГРМ тариф.

Однако в сфере газоснабжения существует такое понятие, как обязательная минимальная плата, поэтому если домохозяйство за газовый год не использовало ни одного кубометра, это не означает, что в счетах будут нули.

Минимальный платеж рассчитывается в зависимости от установленного оборудования:

39 куб. м в год — если есть только газовая плита;

— если есть только газовая плита; 126 куб. м в год — если газ нужен для приготовления пищи и нагрева воды;

— если газ нужен для приготовления пищи и нагрева воды; 314 куб. м в год — если газом еще и отапливается дом.

Именно такой объем кубометров применяется в формуле при расчете ежемесячного платежа.

Три случая, когда платить не нужно

Законодательство четко определяет причины, по которым потребитель может не платить за распределение газа.

Счет не выставляется только в трех случаях:

Если жилье разрушено или пострадало в результате вражеских обстрелов и из-за повреждений нет возможности пользоваться газом. Если произошло повреждение газораспределительных сетей в населенном пункте и из-за этого в прилегающих домах отсутствует газоснабжение. Если потребитель решил расторгнуть договор с газораспределительной компанией и произошло механическое отключение жилья от газовых сетей. В таком случае счет за распределение газа не выставляется, ведь домохозяйство перестает быть потребителем.

Впрочем, если владелец жилья в будущем решит возобновить газоснабжение, то после всех необходимых процедур платежка за доставку газа снова станет обязательной.

Где больше всего платят за доставку газа

Тарифы на распределение газа зависят от оператора ГРМ, предоставляющего услугу, и от региона. По данным портала "Минфин", по состоянию на ноябрь 2026 года самые высокие цены на доставку "голубого топлива" установлены в Винницкой (до 2,95 грн за куб.) и Львовской областях (до 2,82 грн за куб.). Самый низкий тариф предлагает ПАО "Киевгаз" — 0,38 грн за куб.

Стоит отметить, что тарифы на доставку газа подпадают под мораторий, поэтому их не повышают во время военного положения. В то же время счета ежегодно пересчитываются с учетом объемов потребления газа за прошлый газовый год.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам могли начислять потребленный газ с нарушениями. "Нафтогаз" инициировал проверку нескольких операторов ГРМ. Компании не соблюдали правила учета газа.

Недавно мы сообщали, что украинцы не смогут передавать показания через сервисы "Нафтогаза". Новые правила вступают в силу с 28 ноября. Для отчетности об объемах потребления газа необходимо использовать другие каналы связи.