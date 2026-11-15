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Главная Экономика "Нафтогаз" не будет принимать показатели: как передавать данные с 1 декабря

"Нафтогаз" не будет принимать показатели: как передавать данные с 1 декабря

Ua ru
15 ноября 2026 14:10
"Нафтогаз" прекращает работу сервисов: как передавать показатели счетчиков Новини.LIVE
Фиксация показаний счетчика. Фото: Новини.LIVE

Для бытовых потребителей газа обновляется порядок передачи показаний счетчика. Газоснабжающая компания "Нафтогаз" прекратит принимать данные от абонентов через личный кабинет на сайте my.gas.ua и через онлайн-форму. Изменения вступят в силу с 28 ноября, то есть уже с 1 по 5 декабря передавать информацию о потреблении придется другим способом.

Об этом сообщает профильный проект "ГазПравда", передают Новини.LIVE.

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Что именно меняется

По сети прокатилась волна сообщений о том, что показания газового счетчика с 28 ноября можно будет передавать исключительно через приложение "Куб". Соответственно, пенсионеры и другие потребители, не имеющие смартфона, начали возмущаться изменениями.

Как отмечают эксперты проекта, обновленные правила не предусматривают использования исключительно приложения. Для потребителей сохранятся альтернативные способы передачи данных.

Прием показаний счетчика прекращается исключительно через сервисы поставщика газа. То есть изменения не касаются способов передачи показаний оператору ГРМ — в ряде регионов это компания "Газсети" или же местные облгазы.

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Почему меняют правила

Согласно действующему законодательству, бытовые потребители обязаны ежемесячно передавать актуальные показания газового счетчика не поставщику, а именно оператору ГРМ.

Каждый месяц с 1 по 5 число операторы ГРМ ожидают от потребителей обновленные данные об объемах использованного газа. На основании полученной информации рассчитывается фактическое потребление газа за период в кубах, а цифры передаются поставщикам газа. Далее поставщик, используя полученные от оператора ГРМ данные, рассчитывает для каждого потребителя сумму к оплате и формирует платежки.

Фактически, с 2020 года ГК "Нафтогаз Украины" не отвечает за первичную обработку показаний счетчиков. Функция передачи показаний через сервисы компании существовала как "пережиток" прошлых периодов.

Как передавать показания с 1 декабря

После 28 ноября 2026 года у бытовых потребителей останется немало способов передачи данных приборов учета, из которых можно выбрать самый удобный.

Доступны следующие варианты:

  • через мобильное приложение "Куб";
  • через личный кабинет на сайте своего оператора ГРМ;
  • на электронный адрес оператора ГРМ;
  • через чат-бот или по телефону, указанному в платежке за доставку газа;
  • указав показания в оплаченном счете оператора ГРМ.

Для потребителей, не пользующихся смартфоном, в частности пенсионеров, сохраняется возможность передачи показателей по телефону. Клиенты региональных филиалов "Газсети" могут позвонить в колл-центр по номеру 0 800 303 104.

Недавно Новини.LIVE сообщали о перерасчете стоимости доставки газа. Украинцы начнут получать обновленные счета с 1 января 2027 года. Ежемесячный платеж может как увеличиться, так и уменьшиться.

Также Новини.LIVE писали, что тарифы на газ в Украине предлагают повысить в несколько раз. МВФ обнародовал план приведения цен к рыночному уровню. В течение трех лет стоимость кубометра "голубого топлива" предлагают повысить до 22 грн.

Нафтогаз газ счетчики платежки Газсети
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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