Фіксація показників лічильника. Фото: Новини.LIVE

Для побутових споживачів газу оновлюється порядок передачі показників лічильника. Газопостачальна компанія "Нафтогаз" припинить приймати дані від абонентів через особистий кабінет на сайті my.gas.ua та через онлайн-форму. Зміни почнуть діяти від 28 листопада, тобто вже з 1 по 5 грудня передавати інформацію про споживання доведеться іншим способом.

Про це інформує профільний проєкт "ГазПравда", передають Новини.LIVE.

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Що саме змінюється

Мережею прокотилася хвиля повідомлень, що показники лічильника газу із 28 листопада можна буде передати виключно через застосунок "Куб". Відповідно, пенсіонери та інші споживачі, які не мають смартфона, почали обурюватися змінам.

Як зазначають експерти проєкту, оновлені правила не передбачають використання виключно застосунку. Для споживачів збережуться альтернативні способи передачі даних.

Приймання показників лічильника припиняється винятково через сервіси постачальника газу. Тобто зміни не стосуються способів передачі показань оператору ГРМ — у низці регіонів це компанія "Газмережі" або ж місцеві облгази.

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Чому змінюють правила

Згідно з чинним законодавством, побутові споживачі зобов'язані щомісяця передавати актуальні показники лічильника газу не постачальнику, а саме оператору ГРМ.

Кожного місяця з 1 по 5 число оператори ГРМ очікують від споживачів оновлені дані про обсяги використаного газу. На підставі отриманої інформації розраховується фактичне споживання палива за період у кубах, а цифри передаються постачальникам газу. Далі постачальник, використовуючи отримані від оператора ГРМ дані, розраховує для кожного споживача суму до сплати та формує платіжки.

Фактично, з 2020 року ГК "Нафтогаз України" не відповідає за первинну обробку показань лічильників. Функція передачі показників через сервіси компанії існувала як "відгомін" з минулих періодів.

Як передавати показники з 1 грудня

Після 28 листопада 2026 року у побутових споживачів залишиться чимало способів передачі даних приладів обліку, з яких можна вибрати найзручніший.

Доступні такі варіанти:

через мобільний застосунок "Куб";

через особистий кабінет на сайті свого оператора ГРМ;

на електронну адресу оператора ГРМ;

через чат-бот або за телефоном, вказаним на платіжці за доставку газу;

зазначивши показники у сплаченому рахунку оператора ГРМ.

Для споживачів, які не користуються смартфоном, зокрема пенсіонерів, залишається можливість передачі показників у телефонному режимі. Клієнти регіональних філій "Газмережі" можуть користуватися телефоном колл-центру 0 800 303 104.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про перерахунок вартості доставки газу. Українці почнуть отримувати оновлені платіжки з 1 січня 2027 року. Щомісячний платіж може як збільшитися, так і зменшитися.

Також Новини.LIVE писали, що тарифи на газ в Україні пропонують підвищити у кілька разів. МВФ оприлюднив план приведення цін до ринкового рівня. Впродовж трьох років вартість кубометра "блакитного палива" пропонують підвищити до 22 грн.