Гроші на тлі газової плити. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року тариф на газ для населення залишиться незмінним, як і порядок оплати. Українцям буде надходити два рахунки — за фактично спожите "блакитне паливо" та його розподіл. Так звана "друга платіжка" залишається обов'язковою для споживачів, але законодавство передбачає три випадки, коли сплачувати послугу доставки газу не потрібно.

Про це повідомляє Харківська філія "Газмережі", передають Новини.LIVE.

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Чи потрібно платити, якщо немає споживання

Якщо родина тимчасово не проживає у своїй оселі та відповідно не користується газом, платіжка за доставку все одно продовжує нараховуватися, а споживач зобов'язаний своєчасно платити за послугу.

Газовики пояснюють це тим, що попри фактичну відсутність споживання домогосподарством, відбувається постійне обслуговування мереж, щоб споживач міг в будь-який момент скористатися газом без додаткових заяв та очікувань.

"Тому, плата за розподіл газу нараховується всім споживачам, чиї домоволодіння приєднані до газорозподільної системи", — наголошують "Газмережі".

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Як розраховується платіж

Для розрахунку щомісячного платежу береться загальний обсяг споживання за попередній газовий рік. Суму ділять на 12, а потім множать на встановлений оператором ГРМ тариф.

Проте, у питанні доставки газу є поняття, як обов'язкова мінімальна плата, тому якщо домогосподарство за газовий рік не використало жодного кубометра, це не означає, що нулі будуть і у платіжках.

Мінімальний платіж розраховують залежно від встановленого обладнання:

39 куб м на рік — якщо є тільки газова плита;

— якщо є тільки газова плита; 126 куб м на рік — якщо газ потрібен для приготування їжі та підігріву води;

— якщо газ потрібен для приготування їжі та підігріву води; 314 куб м на рік — якщо газом ще й опалюється будинок.

Саме такий обсяг кубометрів застосовується у формулі під час обчислення щомісячного платежу.

Три випадки, коли платити не потрібно

Законодавство чітко визначає причини, які дозволяють споживачеві не платити за розподіл газу.

Рахунок не виставляється лише у трьох випадках:

Якщо житло зруйноване або постраждало внаслідок ворожих обстрілів і через пошкодження немає можливості користуватися газом. Якщо відбулося пошкодження газорозподільних мереж у населеному пункті й через це у прилеглих будинках відсутнє газопостачання. Якщо споживач вирішив розірвати договір з газорозподільчою компанією та відбулося механічне від'єднання житла від газових мереж. В такому випадку рахунок за розподіл газу не виставляється, адже домогосподарство перестає бути споживачем.

Втім, якщо власник житла у майбутньому вирішить відновити газопостачання, то після всіх необхідних процедур платіжка за доставку газу знову стане обов'язковою.

Де найбільше платять за доставку газу

Тарифи на розподіл газу залежать від оператора ГРМ, який надає послугу та регіону. За даними порталу "Мінфін", станом на листопад 2026 року найвищі ціни на доставку "блакитного палива" встановлені у Вінницькій (до 2,95 грн за куб) та Львівській області (до 2,82 грн за куб). Найнижчий тариф пропонує ПАТ "Київгаз" — 0,38 грн за куб.

Варто зазначити, що тарифи на доставку газу підпадають під мораторій, тому їх не підвищують під час воєнного стану. Водночас платіжки щорічно перераховують з урахуванням обсягів споживання палива за минулий газовий рік.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям могли рахувати спожитий газ з порушеннями. "Нафтогаз" ініціював перевірку кількох операторів ГРМ. Компанії не дотримувалися правил обліку газу.

Нещодавно ми інформували, що українці не зможуть передавати показники через сервіси "Нафтогазу". Нові правила вступають в силу з 28 листопада. Для звітування про обсяги споживання газу потрібно використовувати інші канали зв'язку.