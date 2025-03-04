Бесплатный проезд в маршрутке — сколько мест могут занять льготники в марте 2025 года

Люди заходят в маршрутку. Фото: УНИАН

Многие украинцы были свидетелями ситуаций, когда водитель маршрутки отказывал человеку в бесплатном проезде объясняя это тем, что все льготные места уже заняты. Однако возникает вопрос, могут ли перевозчики ограничивать количество льготных мест и что делать в случае безосновательного отказа в проезде.

О том, сколько мест должны выделять перевозчики для льготных категорий населения в марте 2025 года, отмечается в Законе Украины "О транспорте".

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Могут ли льготнику отказать в проезде

Согласно статье 38-1 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", люди, которые имеют льготы, и их сопровождающие (не более одного) имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Все перевозчики, независимо от формы собственности, обязаны соблюдать эти нормы.

Кроме того, статья 12 закона "О транспорте" гарантирует право граждан на льготный проезд, а статья 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" обязывает перевозчиков обеспечивать такие перевозки в соответствии с действующим законодательством.

Закон запрещает водителям маршруток отказывать в льготном проезде. В соответствии с подпунктом 10 пункта 145 Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных Кабинетом Министров Украины, перевозчики должны перевозить всех пассажиров, включая тех, кто имеет право на льготы.

Ни один нормативный акт не содержит норм, ограничивающих количество льготников в транспорте. Наоборот, статья 38-1 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" прямо запрещает сужение прав льготных категорий на бесплатный проезд.

Более того, согласно статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, безосновательный отказ в льготной перевозке предусматривает штраф от восьми до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Почему льготники периодически сталкиваются с отказом

Главная причина ограничений — отсутствие четкой системы учета льготных перевозок и недостаточное финансирование компенсаций перевозчикам. Местные бюджеты не всегда предусматривают достаточно средств на возмещение расходов, что заставляет транспортные компании работать в убыток. В ответ перевозчики вводят собственные ограничения, принимая только 1-2 льготников на рейс.

Однако такая практика не имеет законных оснований. Водители не могут отказывать льготникам в проезде, даже если перевозчик установил условные "лимиты". К тому же некоторые транспортные компании пытаются компенсировать расходы путем повышения тарифов для всех пассажиров.

Таким образом, игнорирование прав льготников в общественном транспорте — это не только вопрос этики, но и прямое нарушение закона, что может повлечь административную ответственность для перевозчиков.

Ранее мы писали, что украинцы часто пользуются общественным транспортом, а потому важно соблюдать правила для комфорта всех пассажиров. За нарушение определенных норм водитель маршрутки может отказать человеку в проезде.

Также мы рассказывали, что в марте 2025 года некоторые украинцы смогут бесплатно ездить маршрутками. Государство гарантирует эту льготу уязвимым категориям. Поэтому стоит знать, имеете ли вы право на бесплатный проезд и как действовать в случае отказа.