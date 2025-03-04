Безплатний проїзд в маршрутці — скільки місць можуть зайняти пільговики в березні 2025

Люди заходять в маршрутку. Фото: УНІАН

Багато українців були свідками ситуацій, коли водій маршрутки відмовляв людині в безплатному проїзді пояснюючи це тим, що всі пільгові місця вже зайняті. Однак виникає питання, чи можуть перевізники обмежувати кількість пільгових місць та що робити в разі безпідставної відмови в проїзді.

Про те, скільки місць повинні виділяти перевізники для пільгових категорій населення у березні 2025 року, зазначається у Законі України "Про транспорт".

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Чи можуть пільговику відмовити в проїзді

Згідно зі статтею 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", люди, які мають пільги, та їхні супроводжуючі (не більше одного) мають право на безплатний проїзд у міському транспорті. Усі перевізники, незалежно від форми власності, зобов’язані дотримуватися цих норм.

Крім того, стаття 12 закону "Про Транспорт" гарантує право громадян на пільговий проїзд, а стаття 37 Закону України "Про автомобільний транспорт" зобов’язує перевізників забезпечувати такі перевезення відповідно до чинного законодавства.

Закон забороняє водіям маршруток відмовляти у пільговому проїзді. Відповідно до підпункту 10 пункту 145 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Кабінетом Міністрів України, перевізники повинні перевозити всіх пасажирів, включно з тими, хто має право на пільги.

Жоден нормативний акт не містить норм, що обмежують кількість пільговиків у транспорті. Навпаки, стаття 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" прямо забороняє звуження прав пільгових категорій на безоплатний проїзд.

Ба більше, відповідно до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, безпідставна відмова у пільговому перевезенні передбачає штраф від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чому пільговики періодично стикаються з відмовою

Головна причина обмежень — відсутність чіткої системи обліку пільгових перевезень та недостатнє фінансування компенсацій перевізникам. Місцеві бюджети не завжди передбачають достатньо коштів на відшкодування витрат, що змушує транспортні компанії працювати у збиток. У відповідь перевізники запроваджують власні обмеження, приймаючи лише 1-2 пільговиків на рейс.

Проте така практика не має законних підстав. Водії не можуть відмовляти пільговикам у проїзді, навіть якщо перевізник встановив умовні "ліміти". До того ж деякі транспортні компанії намагаються компенсувати витрати шляхом підвищення тарифів для всіх пасажирів.

Таким чином, ігнорування прав пільговиків у громадському транспорті — це не лише питання етики, а й пряме порушення закону, що може спричинити адміністративну відповідальність для перевізників.

Раніше ми писали, що українці часто користуються громадським транспортом, а тому важливо дотримуватися правил для комфорту всіх пасажирів. За порушення певних норм, водій маршрутки може відмовити людині в проїзді.

Також ми розповідали, що в березні 2025 року деякі українці зможуть безплатно їздити маршрутками. Держава гарантує цю пільгу вразливим категоріям. Тож варто знати, чи маєте ви право на безплатний проїзд і як діяти у разі відмови.