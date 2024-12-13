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Поддержка для многодетных семей — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024 15:34
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для многодетных семей — какие бонусы от государства можно получить в 2025 году
Дети смотрят на глобус. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Родительство нуждается в большом количестве сил и финансов, особенно когда речь идет о многодетных семьях. Именно поэтому государство обеспечивает этой категории населения особую поддержку, предлагая широкий спектр льгот и гарантий.

О том, какую поддержку получат многодетные семьи в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может получить статус многодетной семьи

Согласно закону "Об охране детства", многодетной считается семья, где воспитывают троих или более несовершеннолетних детей. В это количество включаются:

  • усыновленные дети;
  • дети от предыдущих браков родителя, если они живут с новой семьей;
  • дети до 23 лет, если они учатся на дневной форме и проживают с родителями.

На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи

Многодетные семьи получают скидку 50% на оплату коммунальных услуг на определенную площадь:

  • 21 кв. м на каждого члена семьи;
  • 10,5 кв. м на семью в целом.

Кроме того, льготы касаются оплаты баллонного газа для плиты и отопления твердым или жидким топливом при отсутствии централизованного теплоснабжения.

Согласно Закону "О жилом фонде социального назначения", многодетные семьи имеют право на получение жилья:

  1. Вне очереди: семьи, в которых воспитываются пятеро или более детей и семьи, где одновременно родилось трое или больше малышей.
  • В первую очередь: одинокие родители из многодетных семей и семьи, в которых родились двойняшки.

Также многодетные семьи могут рассчитывать на приоритетную установку стационарного телефона и скидку 50% на оплату услуг стационарной телефонной связи.

Какие дополнительные преимущества имеют матери из многодетных семей

Пенсия за особые заслуги перед Украиной назначается женщинам, которые родили или усыновили по меньшей мере пятерых детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Сумма надбавки составляет 35–40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Статус "Мать-героиня" получают женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста пяти и более детей. Звание сопровождается награждением и дополнительными льготами.

Женщинам с двумя и более детьми до 15 лет предоставляется дополнительные 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее мы писали, что смена фамилии ребенка редкая, но возможна процедура, предусмотренная Семейным кодексом Украины. Родители имеют право выбирать фамилию для ребенка и изменять его, в случае необходимости.

Также мы рассказывали, что ребенок, хотя и не способен самостоятельно принимать важные решения или участвовать в юридических процессах, может владеть недвижимостью. Закон позволяет оформлять жилье по имени несовершеннолетнего, но этот процесс имеет свои нюансы.

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