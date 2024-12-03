Зміна прізвища дитини — куди звертатись та які документи потрібні

Батько і донька. Фото: Pexels

Зміна прізвища дитини відбувається не так часто, однак це допускається Сімейним кодексом України. Батьки мають право спільно визначати, яке прізвище матиме їхня дитина, а також за необхідності змінювати його в майбутньому. Проте ця процедура має чітко визначені умови, які варто враховувати.

Про те, чи можна змінити прізвище дитини та як це зробити, пояснили на Урядовому порталі.

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В яких випадках можна змінити прізвище дитині

Прізвище — це родове ім’я, яке відображає належність людини до певного роду. Згідно із Сімейним кодексом України, прізвище дитини визначається відповідно до прізвищ батьків. Якщо батько та мати мають різні прізвища, вони спільно вирішують, яке прізвище присвоїти дитині.

Також можливо надати дитині подвійне прізвище, яке утворюється шляхом об’єднання прізвищ батьків. При цьому законодавство передбачає право батьків у майбутньому змінити прізвище дитини за певних умов:

Якщо обидва батьки змінюють прізвище, це автоматично впливає на прізвище дитини, яка не досягла 7-річного віку. Якщо дитині вже виповнилося 7 років, зміна можлива лише за її згодою. У разі зміни прізвища одним із батьків прізвище дитини можна змінити за взаємною згодою батьків та за згодою дитини, якщо їй виповнилося 7 років. За заявою одного або обох батьків у разі, якщо другий із батьків помер, визнаний померлим, оголошений недієздатним або безвісти відсутнім.

Куди звертатися та які документи потрібні

Щоб змінити прізвище дитині, батьки можуть звернутись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Для громадян, які перебувають за кордоном, подання заяви здійснюється через дипломатичні представництва чи консульства України. Для цього батькам потрібно підготувати такі документи:

Паспорт заявника. Заява про зміну прізвища дитини. Свідоцтво про народження дитини. Інші документи, що підтверджують підстави для зміни прізвища.

Залежно від того, де було подано заяву, термін її розгляду відрізняється. У ДРАЦС процес триває до трьох місяців з моменту подання, тоді як у дипломатичних представництвах або консульствах України цей термін становить до шести місяців.

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