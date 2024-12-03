Смена фамилии ребенка — куда обращаться и какие документы нужны

Отец и дочь. Фото: Pexels

Смена фамилии ребенка происходит не так часто, однако это допускается Семейным кодексом Украины. Родители имеют право совместно определять, какую фамилию будет иметь их ребенок, а также при необходимости изменять его в будущем. Однако эта процедура имеет четко определенные условия, которые следует учитывать.

О том, можно ли изменить фамилию ребенка и как это сделать, объяснили на Правительственном портале.

Читайте также:

В каких случаях можно сменить фамилию ребенку

Фамилия — это родовое имя, отражающее принадлежность человека к определенному роду. Согласно Семейному кодексу Украины, фамилия ребенка определяется в соответствии с фамилиями родителей. Если у отца и матери разные фамилии, они совместно решают, какую фамилию присвоить ребенку.

Также можно предоставить ребенку двойную фамилию, которая образуется путем объединения фамилий родителей. При этом законодательство предусматривает право родителей в будущем изменить фамилию ребенка при определенных условиях:

Если оба родителя меняют фамилию, это автоматически влияет на фамилию ребенка, не достигшего 7-летнего возраста. Если ребенку уже исполнилось 7 лет, изменение возможно только с его согласия. В случае смены фамилии одним из родителей фамилию ребенка можно изменить по взаимному согласию родителей и согласию ребенка, если ему исполнилось 7 лет. По заявлению одного или обоих родителей в случае, если второй родитель умер, признанный умершим, объявлен недееспособным или без вести отсутствует.

Куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы изменить фамилию ребенку, родители могут обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАСС). Для граждан, находящихся за границей, подача заявления осуществляется через дипломатические представительства или консульства Украины. Для этого родителям нужно подготовить следующие документы:

Паспорт заявителя. Заявление о смене фамилии ребенка. Свидетельство о рождении ребенка. Другие документы, подтверждающие основания смены фамилии.

В зависимости от того, где было подано заявление, срок его рассмотрения отличается. В ДРАЦС процесс длится до трех месяцев с момента представления, тогда как в дипломатических представительствах или консульствах Украины этот срок составляет до шести месяцев.

Ранее мы писали, что распределение наследия — это непростой процесс с рядом специфических аспектов. Хотя желание наследодателя имеет немаловажное значение, закон обеспечивает механизмы защиты прав наиболее уязвимых членов семьи.

Также мы рассказывали, что многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, нуждаются в особой заботе со стороны государства. В 2024 году правительство Украины гарантирует ряд льгот и социальных выплат для поддержки таких семей.