Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Підтримка для багатодітних родин — що зміниться у 2025 році arrow

Підтримка для багатодітних родин — що зміниться у 2025 році

13 грудня 2024 15:34
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для багатодітних сімей — які бонуси від держави можна отримати у 2025 році
Діти дивляться на глобус. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Батьківство потребує чимало сил та фінансів, особливо коли мова йде про багатодітні родини. Саме тому держава забезпечує цій категорії населення особливу підтримку, пропонуючи широкий спектр пільг і соціальних гарантій.

Про те, яку підтримку матимуть багатодітні родину у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто може отримати статус багатодітної сім’ї

Згідно із Законом "Про охорону дитинства", багатодітною вважається родина, де виховують трьох або більше неповнолітніх дітей. До цієї кількості включаються:

  • усиновлені діти;
  • діти від попередніх шлюбів одного з батьків, якщо вони живуть із новою сім’єю;
  • діти до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі та проживають із батьками.

На які пільги можуть розраховувати багатодітні сім’ї

Багатодітні родини отримують 50% знижку на оплату комунальних послуг на визначену площу:

  • 21 кв. м на кожного члена сім’ї;
  • 10,5 кв. м на сім’ю загалом.

Окрім того, пільги стосуються оплати балонного газу для плити та опалення твердим або рідким паливом за відсутності централізованого теплопостачання.

Згідно із законом "Про житловий фонд соціального призначення", багатодітні сім’ї мають право на отримання житла:

  1. Позачергово: родини, в яких виховуються п’ятеро або більше дітей та сім'ї, де одночасно народилося троє або більше малюків.
  • У першу чергу: одинокі батьки з багатодітних родин та сім’ї, в яких народилися двійнята.

Також багатодітні родини можуть розраховувати пріоритетне встановлення стаціонарного телефону та знижку 50% на оплату послуг стаціонарного телефонного зв'язку.

Які додаткові переваги мають матері з багатодітних сімей

Пенсія за особливі заслуги перед Україною призначається жінкам, які народили або усиновили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до шестирічного віку. Сума надбавки становить 35–40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Статус  "Мати-героїня" отримують жінки, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Звання супроводжується нагородженням та додатковими пільгами.

Жінкам із двома та більше дітьми до 15 років надається додаткових 10 днів до щорічної оплачуваної відпустки.

Раніше ми писали, що зміна прізвища дитини — рідкісна, але можлива процедура, передбачена Сімейним кодексом України. Батьки мають право обирати прізвище для дитини та змінювати його, якщо виникне потреба. 

Також ми розповідали, що дитина, хоча й не здатна самостійно ухвалювати важливі рішення чи брати участь в юридичних процесах, може володіти нерухомістю. Закон дозволяє оформляти житло на ім'я неповнолітнього, але цей процес має свої нюанси.

діти родина пільги допомога батьки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям