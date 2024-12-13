Пільги для багатодітних сімей — які бонуси від держави можна отримати у 2025 році

Діти дивляться на глобус. Фото: Pixabay

Батьківство потребує чимало сил та фінансів, особливо коли мова йде про багатодітні родини. Саме тому держава забезпечує цій категорії населення особливу підтримку, пропонуючи широкий спектр пільг і соціальних гарантій.

Про те, яку підтримку матимуть багатодітні родину у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто може отримати статус багатодітної сім’ї

Згідно із Законом "Про охорону дитинства", багатодітною вважається родина, де виховують трьох або більше неповнолітніх дітей. До цієї кількості включаються:

усиновлені діти;

діти від попередніх шлюбів одного з батьків, якщо вони живуть із новою сім’єю;

діти до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі та проживають із батьками.

На які пільги можуть розраховувати багатодітні сім’ї

Багатодітні родини отримують 50% знижку на оплату комунальних послуг на визначену площу:

21 кв. м на кожного члена сім’ї;

10,5 кв. м на сім’ю загалом.

Окрім того, пільги стосуються оплати балонного газу для плити та опалення твердим або рідким паливом за відсутності централізованого теплопостачання.

Згідно із законом "Про житловий фонд соціального призначення", багатодітні сім’ї мають право на отримання житла:

Позачергово: родини, в яких виховуються п’ятеро або більше дітей та сім'ї, де одночасно народилося троє або більше малюків.

У першу чергу: одинокі батьки з багатодітних родин та сім’ї, в яких народилися двійнята.

Також багатодітні родини можуть розраховувати пріоритетне встановлення стаціонарного телефону та знижку 50% на оплату послуг стаціонарного телефонного зв'язку.

Які додаткові переваги мають матері з багатодітних сімей

Пенсія за особливі заслуги перед Україною призначається жінкам, які народили або усиновили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до шестирічного віку. Сума надбавки становить 35–40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Статус "Мати-героїня" отримують жінки, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Звання супроводжується нагородженням та додатковими пільгами.

Жінкам із двома та більше дітьми до 15 років надається додаткових 10 днів до щорічної оплачуваної відпустки.

Раніше ми писали, що зміна прізвища дитини — рідкісна, але можлива процедура, передбачена Сімейним кодексом України. Батьки мають право обирати прізвище для дитини та змінювати його, якщо виникне потреба.

Також ми розповідали, що дитина, хоча й не здатна самостійно ухвалювати важливі рішення чи брати участь в юридичних процесах, може володіти нерухомістю. Закон дозволяє оформляти житло на ім'я неповнолітнього, але цей процес має свої нюанси.