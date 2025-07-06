Дети войны XXI века — кому присваивают новый статус и что он дает

Девочка в флаге Украины. Фото: Pexels

В Украине изменились правила присвоения статуса, который назывался "ребенок войны". Если раньше его получали те, кто был несовершеннолетним на момент завершения Второй мировой, то теперь статус предоставляют детям, пострадавшим от полномасштабной войны с Россией после 24 февраля 2022 года.

О том, кто может получить соответствующий статус и что он дает в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить статус "ребенок войны"

Новое официальное название — "Ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Согласно постановлению Кабмина, этот статус могут получить дети, которые во время войны:

находились в плену;

были вовлечены в боевые действия;

пережили сексуальное насилие;

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;

подверглись психологическому насилию или моральной травме;

получили телесные повреждения или стали жертвами физического насилия.

Как оформить статус и какие документы нужны в 2025 году

Чтобы получить статус, следует обратиться в службу по делам детей по месту жительства. Если семья находится за границей, документы нужно отправлять в службу по последнему зарегистрированному месту жительства в Украине. Заявление могут подать:

родители или родственники ребенка;

сам ребенок — если ему уже исполнилось 14 лет.

Стоит отметить, что через приложение "Дія" или электронные сервисы подать заявку пока невозможно. Также заявителю нужно подготовить следующие документы:

документ заявителя (паспорт или доверенность);

свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

при наличии — справка ВПЛ, загранпаспорт, выписка из реестра общины о месте жительства.

Какую поддержку оказывает государство детям с соответствующим статусом

Сейчас отдельных льгот или выплат для этой категории граждан не предусмотрено. Однако согласно закону о внутренне перемещенных лицах, дети с таким статусом имеют право на бесплатное питание в школах и детсадах.

Также статус могут оформить дети, которым не было 18 лет на 24 февраля 2022 года, включая тех, кто вынужденно переехал из опасных территорий и получил психологическую травму.

Ранее мы писали, что в Украине предусмотрена система помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительского ухода. В частности, они имеют право на единовременную финансовую поддержку.

Также мы рассказывали, что в Сумской области можно подать заявку на выплату денежной помощи детям, эвакуированным в результате военных действий после 1 января 2024 года. Размер помощи составляет 2 000 гривен на каждого ребенка.