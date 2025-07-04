Одноразова виплата дітям-сиротам — хто має право отримати

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє механізм підтримки дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Зокрема їм належить право на отримання одноразової грошової допомоги.

Новини.LIVE розповідають, за яких умов можна отримати виплати та в якому розмірі.

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Умови надання грошової допомоги

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, мають право отримати від держави одноразову виплату в сумі 1 800 грн.

Отримати грошову допомогу, як пояснюється на порталі "Дія", можна лише у готівковій формі в районному або міському відділі (управлінні, департаменті) освіти.

Як отримати гроші

Дані про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, до департаментів освіти подають служби у правах дітей (районні, міські тощо).

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до районного чи міського відділу освіти та надати:

відповідну заяву;

паспорт громадянина України.

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову соціальну допомогу, надсилає заявнику служба у справах дітей.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк, вона може бути виплачена протягом трьох років.

Якщо дитина переїхала із тимчасово окупованої території або зони бойових дій, служба у справах дітей включає її до списку на отримання виплати за місцем фактичного проживання.

Раніше ми писали, що українці, які постраждали внаслідок війни та отримали важкі поранення під час виконання службових обов’язків, мають можливість звернутися за одноразовою грошовою допомогою від держави.

Також дізнавайтеся, хто може отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine.