Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Грошова допомога дітям-сиротам — скільки можна отримати

Грошова допомога дітям-сиротам — скільки можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:10
Одноразова виплата дітям-сиротам — хто має право отримати
Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє механізм підтримки дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Зокрема їм належить право на отримання одноразової грошової допомоги.

Новини.LIVE розповідають, за яких умов можна отримати виплати та в якому розмірі.

Реклама
Читайте також:

Умови надання грошової допомоги

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, мають право отримати від держави одноразову виплату в сумі 1 800 грн.

Отримати грошову допомогу, як пояснюється на порталі "Дія", можна лише у готівковій формі в районному або міському відділі (управлінні, департаменті) освіти. 

Як отримати гроші

Дані про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, до департаментів освіти подають служби у правах дітей (районні, міські тощо).

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до районного чи міського відділу освіти та надати:

  • відповідну заяву;
  • паспорт громадянина України.

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову соціальну допомогу, надсилає заявнику служба у справах дітей.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк, вона може бути виплачена протягом трьох років.

Якщо дитина переїхала із тимчасово окупованої території або зони бойових дій, служба у справах дітей включає її до списку на отримання виплати за місцем фактичного проживання.

Раніше ми писали, що українці, які постраждали внаслідок війни та отримали важкі поранення під час виконання службових обов’язків, мають можливість звернутися за одноразовою грошовою допомогою від держави. 

Також дізнавайтеся, хто може отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine.

виплати соцвиплати соціальна допомога грошова допомога діти-сироти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації