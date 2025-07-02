Виплата постраждалим від війни та їхнім родичам — хто отримає до 1 млн грн

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Українці, які постраждали внаслідок війни та отримали важкі поранення під час виконання службових обов’язків, мають можливість звернутися за одноразовою грошовою допомогою від держави. Сума виплати може сягати 800 тисяч гривень.

Про те, хто може отримати компенсацію у 2025 році та від чого залежить її розмір, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

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У 2025 році на матеріальну підтримку можуть претендувати представники критичної інфраструктури, держорганів і місцевого самоврядування, які внаслідок збройної агресії Росії отримали інвалідність. Сума компенсації залежить від встановленої групи:

І група — 800 000 грн;

II група — 500 000 грн;

III група — 200 000 грн.

У разі загибелі працівника з-поміж вказаних категорій, його родина має право на одноразову компенсацію у розмірі 1 мільйона гривень.

Як отримати виплату та які документи знадобляться

Подати заяву на отримання виплати можна особисто, через уповноваженого представника або в онлайн-режимі — через електронний портал Пенсійного фонду України. Для звернення необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медичне підтвердження встановлення інвалідності;

довідка з навчального закладу (для осіб віком до 23 років);

рішення суду про недієздатність чи встановлення опіки (за потреби);

свідоцтво про смерть та висновок судово-медичної експертизи;

акт розслідування або спецрозслідування обставин отримання травми;

документи, що підтверджують родинні стосунки (у разі звернення родичів загиблого);

підтвердження факту утримання загиблим (судове рішення або нотаріальний документ).

Заявку на отримання допомоги можна подати протягом трьох років із моменту встановлення інвалідності. Після завершення цього терміну право на виплату втрачається.

Раніше ми писали, що грошове забезпечення військових в Україні включає основну суму та додаткові виплати, що залежать від посади, звання, умов і місця служби. Кошти надходять на картку у два етапи.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає компенсацію за невикористану відпустку при звільненні військових. Закон набуде чинності через місяць після публікації.