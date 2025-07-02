Выплата пострадавшим от войны и их родственникам — кто получит до 1 млн грн

Денежная компенсация пострадавшим от войны — суммы в 2025 году
Украинцы, пострадавшие в результате войны и получившие тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей, имеют возможность обратиться за единовременной денежной помощью от государства. Сумма выплаты может достигать 800 тысяч гривен.
О том, кто может получить компенсацию в 2025 году и от чего зависит ее размер, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.
Кто имеет право на финансовую компенсацию от государства
В 2025 году на материальную поддержку могут претендовать представители критической инфраструктуры, госорганов и местного самоуправления, которые вследствие вооруженной агрессии России получили инвалидность. Сумма компенсации зависит от установленной группы:
- І группа — 800 000 грн;
- II группа — 500 000 грн;
- III группа — 200 000 грн.
В случае гибели работника из числа указанных категорий, его семья имеет право на единовременную компенсацию в размере 1 миллиона гривен.
Как получить выплату и какие документы понадобятся
Подать заявление на получение выплаты можно лично, через уполномоченного представителя или в онлайн-режиме - через электронный портал Пенсионного фонда Украины. Для обращения необходимо подготовить такой пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- медицинское подтверждение установления инвалидности;
- справка из учебного заведения (для лиц в возрасте до 23 лет);
- решение суда о недееспособности или установлении опеки (при необходимости);
- свидетельство о смерти и заключение судебно-медицинской экспертизы;
- акт расследования или спецрасследования обстоятельств получения травмы;
- документы, подтверждающие родственные отношения (в случае обращения родственников погибшего);
- подтверждение факта содержания погибшим (судебное решение или нотариальный документ).
Заявку на получение помощи можно подать в течение трех лет с момента установления инвалидности. После завершения этого срока право на выплату теряется.
Ранее мы писали, что денежное обеспечение военных в Украине включает основную сумму и дополнительные выплаты, зависящие от должности, звания, условий и места службы. Средства поступают на карточку в два этапа.
Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении военных. Закон вступит в силу через месяц после публикации.
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