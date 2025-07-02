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Главная Экономика Денежная компенсация пострадавшим от войны — суммы в 2025 году

Денежная компенсация пострадавшим от войны — суммы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 18:15
Выплата пострадавшим от войны и их родственникам — кто получит до 1 млн грн
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Украинцы, пострадавшие в результате войны и получившие тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей, имеют возможность обратиться за единовременной денежной помощью от государства. Сумма выплаты может достигать 800 тысяч гривен.

О том, кто может получить компенсацию в 2025 году и от чего зависит ее размер, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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В 2025 году на материальную поддержку могут претендовать представители критической инфраструктуры, госорганов и местного самоуправления, которые вследствие вооруженной агрессии России получили инвалидность. Сумма компенсации зависит от установленной группы:

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  • І группа — 800 000 грн;
  • II группа — 500 000 грн;
  • III группа — 200 000 грн.

В случае гибели работника из числа указанных категорий, его семья имеет право на единовременную компенсацию в размере 1 миллиона гривен.

Как получить выплату и какие документы понадобятся

Подать заявление на получение выплаты можно лично, через уполномоченного представителя или в онлайн-режиме - через электронный портал Пенсионного фонда Украины. Для обращения необходимо подготовить такой пакет документов:

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  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • медицинское подтверждение установления инвалидности;
  • справка из учебного заведения (для лиц в возрасте до 23 лет);
  • решение суда о недееспособности или установлении опеки (при необходимости);
  • свидетельство о смерти и заключение судебно-медицинской экспертизы;
  • акт расследования или спецрасследования обстоятельств получения травмы;
  • документы, подтверждающие родственные отношения (в случае обращения родственников погибшего);
  • подтверждение факта содержания погибшим (судебное решение или нотариальный документ).

Заявку на получение помощи можно подать в течение трех лет с момента установления инвалидности. После завершения этого срока право на выплату теряется.

Ранее мы писали, что денежное обеспечение военных в Украине включает основную сумму и дополнительные выплаты, зависящие от должности, звания, условий и места службы. Средства поступают на карточку в два этапа.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении военных. Закон вступит в силу через месяц после публикации.

выплаты деньги инвалидность компенсация помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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