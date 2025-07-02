Жителі деяких регіонів України отримають доплати до пенсій та соцдопомоги — деталі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мешканці гірських населених пунктів в Україні зможуть отримувати надбавки до пенсії та інших соціальних виплат, включаючи стипендії. Для отримання такої виплати необхідно мати посвідчення, що підтверджує проживання у гірській місцевості.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

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"Уряд передбачив щомісячні доплати до пенсій, соцдопомог і стипендій для людей, які мають статус мешканця гірського населеного пункту", — йдеться у дописі.

Кому нарахують доплати

За словами Гончаренка, доплата буде нараховуватись до:

пенсій;

державної допомоги сімʼям з дітьми;

соцдопомоги людям, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;

допомоги на догляд за людьми з психічними розладами;

тимчасової допомоги дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або місце їхнього проживання невідоме;

допомоги малозабезпеченим сімʼям, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю;

грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям;

стипендій, що фінансуються з держбюджету.

Як отримати статус жителя гірського населеного пункту

Згідно з нормами закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні", до таких належать міста, селища міського типу, селища, сільські населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність.

Статус мешканця гірського населеного пункту та відповідне посвідчення особи, які там постійно проживають, можуть у:

виконавчих органах міської, селищної, сільської ради;

центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Крім заяви про отримання статусу та посвідчення, необхідно подати:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

документ, що підтверджує місце проживання;

документи, що підтверджують факт роботи або навчання в гірському населеному пункті;

дві фотокартки 3 х 4 см.

Внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають у гірських населених пунктах, теж мають право на отримання відповідного посвідчення.

Для цього, крім документів зі списку вище, їм необхідно надати довідку про взяття на облік ВПО із зазначенням нового місця проживання в гірському населеному пункті.

Раніше ми писали, що в Україні у 2025 році доступна одноразова грошова допомога громадянам з інвалідністю. Для оформлення відповідної виплати необхідно звернутись до суб'єкта надання адмінпослуги з пакетом документів.

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