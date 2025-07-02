Жители некоторых регионов Украины получат доплаты к пенсиям и соцпомощи — детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители горных населенных пунктов в Украине смогут получать надбавки к пенсии и другим социальным выплатам, включая стипендии. Для получения такой выплаты необходимо иметь удостоверение, подтверждающее проживание в горной местности.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Правительство предусмотрело ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендий для людей, которые имеют статус жителя горного населенного пункта", — говорится в заметке.

Кому начислят доплаты

По словам Гончаренко, доплата будет начисляться к:

пенсиям;

государственной помощи семьям с детьми;

соцпомощи людям, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность;

помощи по уходу за людьми с психическими расстройствами;

временной помощи детям, чьи родители не платят алименты или место их проживания неизвестно;

помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам, детям с инвалидностью;

денежному обеспечению приемным родителям и родителям-воспитателям;

стипендиям, финансируемым из госбюджета.

Как получить статус жителя горного населенного пункта

Согласно нормам закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине", к таковым относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, которые расположены в горной местности, имеют недостаточно развитые сферу применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.

Статус жителя горного населенного пункта и соответствующее удостоверение лица, которые там постоянно проживают, могут в:

исполнительных органах городского, поселкового, сельского совета;

центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Кроме заявления о получении статуса и удостоверения, необходимо подать:

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);

документ, подтверждающий место жительства;

документы, подтверждающие факт работы или учебы в горном населенном пункте;

две фотографии 3 х 4 см.

Внутренне перемещенные лица, которые фактически проживают в горных населенных пунктах, тоже имеют право на получение соответствующего удостоверения.

Для этого, кроме документов из списка выше, им необходимо предоставить справку о постановке на учет ВПЛ с указанием нового места жительства в горном населенном пункте.

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