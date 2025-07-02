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Главная Экономика Кабмин утвердил надбавки к пенсиям и соцвыплатам — кого касается

Кабмин утвердил надбавки к пенсиям и соцвыплатам — кого касается

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:58
Жители некоторых регионов Украины получат доплаты к пенсиям и соцпомощи — детали
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому начислят доплаты Как получить статус жителя горного населенного пункта

Жители горных населенных пунктов в Украине смогут получать надбавки к пенсии и другим социальным выплатам, включая стипендии. Для получения такой выплаты необходимо иметь удостоверение, подтверждающее проживание в горной местности.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Правительство предусмотрело ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендий для людей, которые имеют статус жителя горного населенного пункта", — говорится в заметке.

Кому начислят доплаты

По словам Гончаренко, доплата будет начисляться к:

  • пенсиям;
  • государственной помощи семьям с детьми;
  • соцпомощи людям, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность;
  • помощи по уходу за людьми с психическими расстройствами;
  • временной помощи детям, чьи родители не платят алименты или место их проживания неизвестно;
  • помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам, детям с инвалидностью;
  • денежному обеспечению приемным родителям и родителям-воспитателям;
  • стипендиям, финансируемым из госбюджета.

Как получить статус жителя горного населенного пункта

Согласно нормам закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине", к таковым относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, которые расположены в горной местности, имеют недостаточно развитые сферу применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.

Статус жителя горного населенного пункта и соответствующее удостоверение лица, которые там постоянно проживают, могут в:

  • исполнительных органах городского, поселкового, сельского совета;
  • центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Кроме заявления о получении статуса и удостоверения, необходимо подать:

  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
  • документ, подтверждающий место жительства;
  • документы, подтверждающие факт работы или учебы в горном населенном пункте;
  • две фотографии 3 х 4 см.

Внутренне перемещенные лица, которые фактически проживают в горных населенных пунктах, тоже имеют право на получение соответствующего удостоверения.

Для этого, кроме документов из списка выше, им необходимо предоставить справку о постановке на учет ВПЛ с указанием нового места жительства в горном населенном пункте.

Ранее мы писали, что в Украине в 2025 году доступна единовременная денежная помощь гражданам с инвалидностью. Для оформления соответствующей выплаты необходимо обратиться к субъекту предоставления админуслуги с пакетом документов.

Также узнавайте, как получить адресную финпомощь на детей.

выплаты пенсии соцвыплаты социальная помощь надбавки
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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