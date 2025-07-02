Жители некоторых регионов Украины получат доплаты к пенсиям и соцпомощи — детали

Кабмин утвердил надбавки к пенсиям и соцвыплатам — кого касается
Жители горных населенных пунктов в Украине смогут получать надбавки к пенсии и другим социальным выплатам, включая стипендии. Для получения такой выплаты необходимо иметь удостоверение, подтверждающее проживание в горной местности.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Правительство предусмотрело ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендий для людей, которые имеют статус жителя горного населенного пункта", — говорится в заметке.
Кому начислят доплаты
По словам Гончаренко, доплата будет начисляться к:
- пенсиям;
- государственной помощи семьям с детьми;
- соцпомощи людям, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность;
- помощи по уходу за людьми с психическими расстройствами;
- временной помощи детям, чьи родители не платят алименты или место их проживания неизвестно;
- помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам, детям с инвалидностью;
- денежному обеспечению приемным родителям и родителям-воспитателям;
- стипендиям, финансируемым из госбюджета.
Как получить статус жителя горного населенного пункта
Согласно нормам закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине", к таковым относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, которые расположены в горной местности, имеют недостаточно развитые сферу применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.
Статус жителя горного населенного пункта и соответствующее удостоверение лица, которые там постоянно проживают, могут в:
- исполнительных органах городского, поселкового, сельского совета;
- центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Кроме заявления о получении статуса и удостоверения, необходимо подать:
- паспорт гражданина Украины;
- свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
- документ, подтверждающий место жительства;
- документы, подтверждающие факт работы или учебы в горном населенном пункте;
- две фотографии 3 х 4 см.
Внутренне перемещенные лица, которые фактически проживают в горных населенных пунктах, тоже имеют право на получение соответствующего удостоверения.
Для этого, кроме документов из списка выше, им необходимо предоставить справку о постановке на учет ВПЛ с указанием нового места жительства в горном населенном пункте.
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