Единовременная выплата детям-сиротам — кто имеет право получить

Денежная помощь детям-сиротам — сколько можно получить
В Украине действует механизм поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, им принадлежит право на получение единовременной денежной помощи.
Новини.LIVE рассказывают, при каких условиях можно получить выплаты и в каком размере.
Условия предоставления денежной помощи
Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым исполнилось 18 лет, имеют право получить от государства единовременную выплату в сумме 1 800 грн.
Получить денежную помощь, как объясняется на портале "Дія", можно только в наличной форме в районном или городском отделе (управлении, департаменте) образования.
Как получить деньги
Данные о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, которым исполнилось 18 лет, в департаменты образования подают службы по правам детей (районные, городские и т.д.).
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в районный или городской отдел образования и предоставить:
- соответствующее заявление;
- паспорт гражданина Украины.
Сообщение с указанием срока, в течение которого можно получить единовременную социальную помощь, направляет заявителю служба по делам детей.
В случае неполучения по каким-либо причинам ребенком единовременного пособия в установленный срок, оно может быть выплачено в течение трех лет.
Если ребенок переехал с временно оккупированной территории или зоны боевых действий, служба по делам детей включает его в список на получение выплаты по месту фактического проживания.
Ранее мы писали, что украинцы, которые пострадали в результате войны и получили тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей, имеют возможность обратиться за единовременной денежной помощью от государства.
Также узнавайте, кто может получить денежную помощь от UNHCR Ukraine.
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