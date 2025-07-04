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Главная Экономика Денежная помощь детям-сиротам — сколько можно получить

Денежная помощь детям-сиротам — сколько можно получить

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:10
Единовременная выплата детям-сиротам — кто имеет право получить
Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует механизм поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, им принадлежит право на получение единовременной денежной помощи.

Новини.LIVE рассказывают, при каких условиях можно получить выплаты и в каком размере.

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Условия предоставления денежной помощи

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым исполнилось 18 лет, имеют право получить от государства единовременную выплату в сумме 1 800 грн.

Получить денежную помощь, как объясняется на портале "Дія", можно только в наличной форме в районном или городском отделе (управлении, департаменте) образования.

Как получить деньги

Данные о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, которым исполнилось 18 лет, в департаменты образования подают службы по правам детей (районные, городские и т.д.).

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в районный или городской отдел образования и предоставить:

  • соответствующее заявление;
  • паспорт гражданина Украины.

Сообщение с указанием срока, в течение которого можно получить единовременную социальную помощь, направляет заявителю служба по делам детей.

В случае неполучения по каким-либо причинам ребенком единовременного пособия в установленный срок, оно может быть выплачено в течение трех лет.

Если ребенок переехал с временно оккупированной территории или зоны боевых действий, служба по делам детей включает его в список на получение выплаты по месту фактического проживания.

Ранее мы писали, что украинцы, которые пострадали в результате войны и получили тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей, имеют возможность обратиться за единовременной денежной помощью от государства.

Также узнавайте, кто может получить денежную помощь от UNHCR Ukraine.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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