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Головна Економіка Грошова допомога для дітей — хто може отримати 2 000 грн

Грошова допомога для дітей — хто може отримати 2 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 15:10
По 2 000 грн на дитину — хто може отримати адресну допомогу
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Сумщини можуть оформити грошову допомогу для дітей, які були евакуйовані через війну після 1 січня 2024 року. Сума виплати становить 2 000 грн на кожну дитину.

Про це повідомила пресслужба Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА.

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Зазначається, що одноразова адресна грошова допомога в межах Обласної комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки виплачується одному з батьків, особам, які їх замінюють, або іншим законним представникам, що залишилися проживати на території області.

Як оформити грошову допомогу

Щоб отримати по 2 000 грн на кожну евакуйовану з 1 січня 2024 року дитину, необхідно звернутися до Департаменту з питань соціальної політики Сумської обласної державної адміністрації або до структурних підрозділів районних державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад з питань соціального захисту населення.

Крім відповідної заяви, отримувачу допомоги необхідно надати копії:

  • паспорта;
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • документів, що підтверджують родинні стосунки з дитиною;
  • довідки про перебування на обліку дитини, як внутрішньо переміщеної особи.

В заяві також обов'язково зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який має перераховуватись допомога.

Раніше ми писали, що в Україні діє механізм підтримки дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Зокрема, їм належить право на отримання одноразової грошової допомоги.

Також дізнавайтеся, хто з українців може отримати виплати від Данської ради у справах біженців (DRC).

виплати діти соцвиплати соціальна допомога грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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