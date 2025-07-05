По 2 000 грн на ребенка — кто может получить адресную помощь

Денежная помощь для детей — кто может получить 2 000 грн
Жители Сумщины могут оформить денежную помощь для детей, которые были эвакуированы из-за войны после 1 января 2024 года. Сумма выплаты составляет 2 000 грн на каждого ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА.
Отмечается, что единовременная адресная денежная помощь в рамках Областной комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц на 2025-2026 годы выплачивается одному из родителей, лицам, их заменяющим, или другим законным представителям, оставшимся проживать на территории области.
Как оформить денежную помощь
Чтобы получить по 2 000 грн на каждого эвакуированного с 1 января 2024 года ребенка, необходимо обратиться в Департамент по вопросам социальной политики Сумской областной государственной администрации или в структурные подразделения районных государственных администраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам социальной защиты населения.
Кроме соответствующего заявления, получателю помощи необходимо предоставить копии:
- паспорта;
- справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- документов, подтверждающих родственные отношения с ребенком;
- справки о пребывании на учете ребенка, как внутренне перемещенного лица.
В заявлении также обязательно указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, на который должна перечисляться помощь.
Ранее мы писали, что в Украине действует механизм поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, им принадлежит право на получение единовременной денежной помощи.
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