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Главная Экономика Денежная помощь для детей — кто может получить 2 000 грн

Денежная помощь для детей — кто может получить 2 000 грн

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:10
По 2 000 грн на ребенка — кто может получить адресную помощь
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Сумщины могут оформить денежную помощь для детей, которые были эвакуированы из-за войны после 1 января 2024 года. Сумма выплаты составляет 2 000 грн на каждого ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА.

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Отмечается, что единовременная адресная денежная помощь в рамках Областной комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц на 2025-2026 годы выплачивается одному из родителей, лицам, их заменяющим, или другим законным представителям, оставшимся проживать на территории области.

Как оформить денежную помощь

Чтобы получить по 2 000 грн на каждого эвакуированного с 1 января 2024 года ребенка, необходимо обратиться в Департамент по вопросам социальной политики Сумской областной государственной администрации или в структурные подразделения районных государственных администраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам социальной защиты населения.

Кроме соответствующего заявления, получателю помощи необходимо предоставить копии:

  • паспорта;
  • справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • документов, подтверждающих родственные отношения с ребенком;
  • справки о пребывании на учете ребенка, как внутренне перемещенного лица.

В заявлении также обязательно указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, на который должна перечисляться помощь.

Ранее мы писали, что в Украине действует механизм поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, им принадлежит право на получение единовременной денежной помощи.

Также узнавайте, кто из украинцев может получить выплаты от Датского совета по делам беженцев (DRC).

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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