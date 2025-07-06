Діти війни XXI століття — кому присвоюють новий статус та що він дає

Дівчинка в прапорі України. Фото: Pexels

В Україні змінилися правила присвоєння статусу, який мав назву "дитина війни". Якщо раніше його отримували ті, хто був неповнолітнім на момент завершення Другої світової, то тепер статус надають дітям, які постраждали від повномасштабної війни з Росією після 24 лютого 2022 року.

Про те, хто може отримати відповідний статус та що він дає у 2025 році, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України.

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Хто може отримати статус "дитина війни"

Нова офіційна назва — "Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів". Відповідно до постанови Кабміну, цей статус можуть отримати діти, які під час війни:

перебували в полоні;

були втягнуті у бойові дії;

пережили сексуальне насильство;

були викрадені чи незаконно вивезені за межі України;

зазнали психологічного насильства чи моральної травми;

отримали тілесні ушкодження або стали жертвами фізичного насильства.

Як оформити статус та які документи потрібні у 2025 році

Щоб отримати статус, слід звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Якщо родина перебуває за кордоном, документи потрібно надсилати до служби за останнім зареєстрованим місцем проживання в Україні. Заяву можуть подати:

батьки або родичі дитини;

сама дитина — якщо їй уже виповнилося 14 років.

Варто зазначити, що через додаток "Дія" чи електронні сервіси подати заявку поки що неможливо. Також заявнику потрібно підготувати такі документи:

документ заявника (паспорт або довіреність);

свідоцтво про народження або паспорт дитини;

за наявності — довідка ВПО, закордонний паспорт, витяг із реєстру громади про місце проживання.

Яку підтримку надає держава дітям з відповідним статусом

Наразі окремих пільг чи виплат для цієї категорії громадян не передбачено. Проте згідно з законом про внутрішньо переміщених осіб, діти з таким статусом мають право на безоплатне харчування в школах та дитсадках.

Також статус можуть оформити діти, яким не було 18 років на 24 лютого 2022 року, включно з тими, хто змушено переїхав з небезпечних територій та зазнав психологічної травми.

Раніше ми писали, що в Україні передбачено систему допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського догляду. Зокрема, вони мають право на одноразову фінансову підтримку.

Також ми розповідали, що у Сумській області можна подати заявку на виплату грошової допомоги дітям, евакуйованим унаслідок воєнних дій після 1 січня 2024 року. Розмір допомоги становить 2 000 гривень на кожну дитину.