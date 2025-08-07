Льготы для ФЛП и налоги в августе — что должны обязательно сделать предприниматели

Люди заполняют документы. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе должны вовремя выполнять финансовые обязательства, в частности уплачивать единый налог и военный сбор. В августе 2025 года это ждет представителей всех групп, причем предельные даты наступят совсем скоро.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович на собственном YouTube-канале.

Что должны сделать ФЛП в августе

Предпринимателям напомнили о традиционной обязанности — уплате налогов в государственный бюджет. ФЛП 1 и 2 группы должны успеть до 20 августа покрыть ЕН и военный сбор. Размеры ВС одинаковые — 10% от минимальной зарплаты, то есть 800 грн. А фиксированная сумма единого налога такая:

1 группа — 302,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

2 группа — 1 600 грн (20% от минимальной заработной платы).

"В августе ФЛП 3 группы все еще отчитываются и платят налоги за полугодие. Они должны подать декларацию за первое полугодие 2025 года до 11 августа, уплатить 5% от дохода до 19.08 и 1% военного сбора за 2 квартал тоже до 19 августа", — рассказал Михаил Смокович.

Еще одно обязательное требование — ФЛП с наемными сотрудниками должны предоставить Налоговый расчет (форма №1ДФ) за июль до 20 числа текущего месяца. Этот документ информирует контролирующий орган о суммах дохода, выплаченного в пользу наемных физических лиц.

Льготы для мобилизованных ФЛП

Некоторые украинцы могут избежать уплаты единого налога, военного сбора, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц в августе. Недавно в Украине на законодательном уровне урегулировали вопрос налоговых льгот для мобилизованных предпринимателей, освободив их от обязанности пополнения госбюджета.

"Все военнослужащие, которые являются одновременно ФЛП, могут не платить ЕСВ за себя. В законе существует примечание об отсутствии льготы для мобилизованных предпринимателей, имеющих наемных работников, но это можно обойти. ФЛП 1-3 группы не покрывают военный сбор и ЕН, даже если продолжают получать доходы", — констатировал специалист.

Эти льготы — полное освобождение от начисления и уплаты денег, а не отсрочка. Им можно пользоваться с 1 числа месяца, в котором человека приняли на военную службу (после начала полномасштабной войны), до последнего числа месяца, в котором произошла демобилизация.

Нововведение также предусматривает автоматический сбор информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. По состоянию на начало августа он не работает, поэтому служащим-ФЛП нужно самостоятельно подавать заявку на освобождение от уплаты налогов. Совсем скоро даже этого делать не придется.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут унаследовать налоговые долги ФЛП. Это касается военного сбора, НДФЛ, гражданско-правовых финансовых обязательств и единого налога. Зато долг по ЕСВ автоматически аннулируется после смерти предпринимателя.

Также мы писали, что в 2025 году налог на недвижимость платят владельцы жилья, которое превышает 60 м² для квартир и 120 м² для домов. От платежей освобождаются граждане, чье имущество разрушено, расположено в зоне боевых действий или оккупировано.