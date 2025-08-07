Пільги для ФОП і податки в серпні — що мають обов’язково зробити підприємці

Люди заповнюють документи. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі повинні вчасно виконувати фінансові зобов’язання, зокрема сплачувати єдиний податок і військовий збір. У серпні 2025 року це чекає представників усіх груп, причому граничні дати настануть зовсім скоро.

Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

Що повинні зробити ФОПи у серпні

Підприємцям нагадали про традиційний обов’язок — сплату податків у державний бюджет. ФОПи 1-ї та 2-ї групи мають встигнути до 20 серпня покрити ЄП і військовий збір. Розміри ВЗ однакові — 10% від мінімальної зарплати, тобто 800 грн. А фіксована сума єдиного податку така:

1 група — 302,80 грн (10% від прожиткового мінімум для працездатних осіб);

2 група — 1 600 грн (20% від мінімальної заробітної плати).

"У серпні ФОПи 3-ї групи досі звітують та сплачують податки за півріччя. Вони мають подати декларацію за перше півріччя 2025 року до 11 серпня, сплатити 5% від доходу до 19.08 та 1% військового збору за 2-й квартал також до 19 серпня", — розповів Михайло Смокович.

Ще одна обов’язкова вимога — ФОПи з найманими працівниками повинні надати Податковий розрахунок (форма №1ДФ) за липень до 20 числа поточного місяця. Цей документ інформує контролюючий орган про суми доходу, виплаченого на користь найманих фізичних осіб.

Пільги для мобілізованих ФОПів

Дехто з українців може уникнути сплати єдиного податку, військового збору, єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб у серпні. Нещодавно в Україні на законодавчому рівні врегулювали питання податкових пільг для мобілізованих підприємців, звільнивши їх від обов’язку поповнення держбюджету.

"Всі військовослужбовці, які є одночасно ФОП, можуть не сплачувати ЄСВ за себе. В законі існує примітка про відсутність пільги для мобілізованих підприємців, які мають найманих працівників, але це можна обійти. ФОПи 1-3 групи не покривають військовий збір і ЄП, навіть якщо продовжують отримувати доходи", — констатував фахівець.

Ці пільги — повне звільнення від нарахування і сплати коштів, а не відтермінування. Ним можна користуватися з 1 числа місяця, в якому людину прийняли на військову службу (після початку повномасштабної війни), до останнього числа місяця, в якому відбулася демобілізація.

Нововведення також передбачає автоматичний збір інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Станом на початок серпня він не працює, тому службовцям-ФОПам потрібно самостійно подавати заявку на звільнення від сплати податків. Згодом навіть цього робити не доведеться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть успадкувати податкові борги ФОПів. Це стосується військового збору, ПДФО, цивільно-правових фінансових зобов’язань і єдиного податку. Натомість борг по ЄСВ автоматично анулюється після смерті підприємця.

Також ми писали, що у 2025 році податок на нерухомість сплачують власники житла, яке перевищує 60 м² для квартир і 120 м² для будинків. Від платежів звільняються громадяни, чиє майно зруйноване, розташоване в зоні бойових дій чи окуповане.