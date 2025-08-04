Єдиний податок для ФОП — хто з підприємців зобов’язаний платити 15%

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні існує особлива ставка єдиного податку, про яку знають не всі фізичні особи-підприємці. Деяким представникам бізнесу доведеться заплатити 15% від доходу замість традиційної для своєї групи ставки. Постає питання, для кого передбачили підвищений податок.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

Реклама

Читайте також:

Хто сплачує 15% єдиного податку

ФОПи на спрощеній системі мають фіксовані ставки єдиного податку: 1 група платить 302,8 грн/міс. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб), 2 група — 1 600 грн/міс. (20% від мінімальної зарплати), 3 група — 5% від квартального доходу. Плюс передбачений військовий збір у розмірі 800 грн/міс. або 1% від прибутків.

Водночас існує стаття 293.4 ПКУ, в якій перелічені випадки стягнення 15% єдиного податку. Підвищений розмір застосовують:

до суми перевищення обсягу річного ліміту доходу;

до коштів, отриманих від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку 1 чи 2 групи;

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків;

до коштів, отриманих від здійснення видів діяльності, які не дають права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Виходить, 15% ЄП повинні сплачувати ФОПи-порушники, які не дотрималися правил ведення господарської діяльності на спрощеній системі. Найбільш поширена причина накладання штрафу — перевищення річного ліміту доходу. Станом на 2025 рік діють такі максимальні суми дозволеного прибутку:

1 336 000 грн — для 1 групи;

6 672 000 грн — для 2 групи;

9 336 000 грн — для 3 групи.

Ставку 15% нараховують на суму перевищення обсягу річного доходу. Плюс підприємців покарають примусовим переведенням на іншу групу, де ліміти вищі, або на загальну систему оподаткування, де обмежень на річні прибутки взагалі немає.

Як ФОПу уникнути штрафу

Підвищена ставка єдиного податку не застосовується, якщо підприємець самостійно подасть заявку на зміну групи чи системи до завершення кварталу, в якому відбувся переліміт. Це дія на випередження: поки контролюючий орган не помітив порушення, можна перейти на інші умови ведення підприємницької діяльності.

Звісно, це спрацює у випадку ретельного відстеження своїх доходів. Якщо ФОП не слідкує за лімітом або взагалі не знає про існування такого правила, то він не дізнається про проблему, поки податкова не повідомить про стягнення підвищеної ставки ЄП і примусове переведення на іншу групу.

Нагадаємо, деяких українців хочуть звільнити від сплати єдиного соціального внеску. Йдеться про ФОПів-пенсіонерів і членів фермерських господарств, які отримують пенсію за віком чи є особами з інвалідністю та соціальними виплатами.

Також ми писали, які мінімальні суми доходів оподатковуються у 2025 році. Наприклад, із благодійної нецільової допомоги треба платити податки, якщо сума перевищує 4 240 грн/рік, зі стипендії — 4 240 грн/міс., з коштів на навчання — 24 000 грн/міс.