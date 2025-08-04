Единый налог для ФЛП — кто из предпринимателей обязан платить 15%

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине существует особая ставка единого налога, о которой знают не все физические лица-предприниматели. Некоторым представителям бизнеса придется заплатить 15% от дохода вместо традиционной для своей группы ставки. Возникает вопрос, для кого предусмотрели повышенный налог.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

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Кто платит 15% единого налога

ФЛП на упрощенной системе имеют фиксированные ставки единого налога: 1 группа платит 302,8 грн/мес. (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц), 2 группа — 1 600 грн/мес. (20% от минимальной зарплаты), 3 группа — 5% от квартального дохода. Плюс предусмотрен военный сбор в размере 800 грн/мес. или 1% от доходов.

Однако существует статья 293.4 НКУ, в которой перечислены случаи взыскания 15% единого налога. Повышенный размер применяют:

к сумме превышения объема годового лимита дохода;

к средствам, полученным от осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога 1 или 2 группы;

к доходу, полученному при применении другого способа расчетов;

к деньгам, полученным от осуществления видов деятельности, которые не дают права находиться на упрощенной системе налогообложения.

Получается, 15% ЕН должны уплачивать ФЛП-нарушители, которые не соблюли правила ведения хозяйственной деятельности на упрощенной системе. Наиболее распространенная причина наложения штрафа — превышение годового лимита дохода. По состоянию на 2025 год действуют такие максимальные суммы разрешенной прибыли:

1 336 000 грн — для 1 группы;

6 672 000 грн — для 2 группы;

9 336 000 грн — для 3 группы.

Ставку 15% начисляют на сумму превышения объема годового дохода. Плюс предпринимателей накажут принудительным переводом на другую группу, где лимиты выше, или на общую систему налогообложения, где ограничений на годовые доходы вообще нет.

Как ФЛП избежать штрафа

Повышенная ставка единого налога не применяется, если предприниматель самостоятельно подаст заявку на смену группы или системы до завершения квартала, в котором произошел перелимит. Это действие на опережение: пока контролирующий орган не заметил нарушение, можно перейти на другие условия ведения предпринимательской деятельности.

Конечно, это сработает в случае тщательного отслеживания своих доходов. Если ФЛП не следит за лимитом или вообще не знает о существовании такого правила, то он не увидит проблему, пока налоговая не сообщит о взыскании повышенной ставки ЕН и принудительном переводе на другую группу.

Напомним, некоторых украинцев хотят освободить от уплаты единого социального взноса. Речь идет о ФЛП-пенсионерах и членах фермерских хозяйств, которые получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью и социальными выплатами.

Также мы писали, какие минимальные суммы доходов облагаются налогом в 2025 году. Например, с благотворительной нецелевой помощи надо платить налоги, если сумма превышает 4 240 грн/год, со стипендии — 4 240 грн/мес., с денег на обучение — 24 000 грн/мес.