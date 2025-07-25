Податки на доходи — з яких мінімальних сум треба платити гроші в бюджет

Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Українці знають, що повинні платити податки з доходів. Але існує багато винятків, пов’язаних із типом прибутку, сумою, джерелом надходження, лімітами тощо. Варто звернути увагу на критерії розподілення доходів, перш ніж журитися через потребу їх оподаткувати.

На які мінімальні суми треба зважати українцям, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Які суми доходів не оподатковуються

Повний перелік випадків, коли кошти не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, міститься у статті 165 Податкового кодексу України. Йдеться про державні соціальні допомоги, аліменти, пенсії, спадщину від близьких родичів тощо.

Існують певні види доходів, які вимагають від українців сплати податків, але тільки після перевищення мінімально допустимого ліміту. Наприклад, подарунки підлягають оподаткуванню, якщо їх вартість більша за 25% мінімальної заробітної плати. У 2025 році це 2 000 грн. Подарунки меншої вартості не вимагають фінансових витрат.

З іншого боку, дарування грошей не підпадає під вказане правило. Будь-яку суму потрібно задекларувати й оподаткувати за загальними правилами. Ставка — 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору (для нерезидентів — 18% ПДФО).

Інші мінімальні суми доходів для обов’язкового декларування включають:

благодійна нецільова допомога — понад 4 240 грн/рік;

оплата навчання — понад три мінімальні зарплати, а саме 24 000 грн/міс.;

стипендія — понад 4 240 грн/міс.;

продаж власної сільськогосподарської продукції — 12 мінімальних зарплат для рослинництва (96 000/рік), 50 МЗП для тваринництва (400 000/рік).

Також оподаткуванню не підлягають грошові перекази від родичів першого ступеня споріднення, транзакції між власними банківськими картками і повернення боргу за наявності розписки. Хіба що суму віддали з відсотками, тоді доведеться заплатити податки з суми перевищення заборгованості.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році спадщина від найближчих родичів не оподатковується. Натомість майно, одержане від інших осіб, обкладається 5% ПДФО. Якщо спадкоємець або спадкодавець не є податковим резидентом України, ставка зростає до 18%.

Також ми писали, що на екваторі 2025 року ФОПам слід зробити аудит діяльності, перевіривши себе на наявність ризиків і загроз. Необхідно врахувати наближення до річного ліміту доходу, промоніторити зарахування податків і багато іншого.