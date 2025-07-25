Налоги на доходы — с каких минимальных сумм надо платить деньги в бюджет

Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

Украинцы знают, что должны платить налоги с доходов. Но существует много исключений, связанных с типом дохода, суммой, источником поступления, лимитами и тому подобное. Стоит обратить внимание на критерии распределения доходов, прежде чем сокрушаться из-за необходимости их налогообложения.

Какие минимальные суммы надо учитывать украинцам, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

Реклама

Читайте также:

Какие суммы доходов не облагаются налогом

Полный перечень случаев, когда средства не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, содержится в статье 165 Налогового кодекса Украины. Речь идет о государственных социальных пособиях, алиментах, пенсиях, наследстве от близких родственников и т.д.

Существуют определенные виды доходов, которые требуют от украинцев уплаты налогов, но только после превышения минимально допустимого лимита. Например, подарки подлежат налогообложению, если их стоимость больше 25% минимальной заработной платы. В 2025 году это 2 000 грн. Подарки меньшей стоимости не требуют финансовых затрат.

С другой стороны, дарение денег не подпадает под указанное правило. Любую сумму нужно задекларировать и обложить налогом по общим правилам. Ставка — 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора (для нерезидентов — 18% НДФЛ).

Другие минимальные суммы доходов для обязательного декларирования включают:

благотворительная нецелевая помощь — более 4 240 грн/год;

оплата обучения — более трех минимальных зарплат, а именно 24 000 грн/мес.;

стипендия — более 4 240 грн/мес.;

продажа собственной сельскохозяйственной продукции — 12 минимальных зарплат для растениеводства (96 000/год), 50 МЗП для животноводства (400 000/год).

Также налогообложению не подлежат денежные переводы от родственников первой степени родства, транзакции между собственными банковскими карточками и возврат долга при наличии расписки. Разве что сумму отдали с процентами, тогда придется заплатить налоги с суммы превышения задолженности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году наследство от ближайших родственников не облагается налогом. Зато имущество, полученное от других лиц, облагается 5% НДФЛ. Если наследник или наследодатель не является налоговым резидентом Украины, ставка возрастает до 18%.

Также мы писали, что на экваторе 2025 года ФЛП следует сделать аудит деятельности, проверив себя на наличие рисков и угроз. Необходимо учесть приближение к годовому лимиту дохода, промониторить зачисление налогов и многое другое.