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Главная Экономика Минимальные суммы — какие доходы облагаются налогом в 2025

Минимальные суммы — какие доходы облагаются налогом в 2025

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 06:30
Налоги на доходы — с каких минимальных сумм надо платить деньги в бюджет
Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

Украинцы знают, что должны платить налоги с доходов. Но существует много исключений, связанных с типом дохода, суммой, источником поступления, лимитами и тому подобное. Стоит обратить внимание на критерии распределения доходов, прежде чем сокрушаться из-за необходимости их налогообложения.

Какие минимальные суммы надо учитывать украинцам, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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Какие суммы доходов не облагаются налогом

Полный перечень случаев, когда средства не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, содержится в статье 165 Налогового кодекса Украины. Речь идет о государственных социальных пособиях, алиментах, пенсиях, наследстве от близких родственников и т.д.

Существуют определенные виды доходов, которые требуют от украинцев уплаты налогов, но только после превышения минимально допустимого лимита. Например, подарки подлежат налогообложению, если их стоимость больше 25% минимальной заработной платы. В 2025 году это 2 000 грн. Подарки меньшей стоимости не требуют финансовых затрат.

С другой стороны, дарение денег не подпадает под указанное правило. Любую сумму нужно задекларировать и обложить налогом по общим правилам. Ставка — 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора (для нерезидентов — 18% НДФЛ).

Другие минимальные суммы доходов для обязательного декларирования включают:

  • благотворительная нецелевая помощь — более 4 240 грн/год;
  • оплата обучения — более трех минимальных зарплат, а именно 24 000 грн/мес.;
  • стипендия — более 4 240 грн/мес.;
  • продажа собственной сельскохозяйственной продукции — 12 минимальных зарплат для растениеводства (96 000/год), 50 МЗП для животноводства (400 000/год).

Также налогообложению не подлежат денежные переводы от родственников первой степени родства, транзакции между собственными банковскими карточками и возврат долга при наличии расписки. Разве что сумму отдали с процентами, тогда придется заплатить налоги с суммы превышения задолженности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году наследство от ближайших родственников не облагается налогом. Зато имущество, полученное от других лиц, облагается 5% НДФЛ. Если наследник или наследодатель не является налоговым резидентом Украины, ставка возрастает до 18%.

Также мы писали, что на экваторе 2025 года ФЛП следует сделать аудит деятельности, проверив себя на наличие рисков и угроз. Необходимо учесть приближение к годовому лимиту дохода, промониторить зачисление налогов и многое другое.

налоги деньги подарки доходы финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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