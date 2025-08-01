Борги ФОПа можуть перейти у спадок — що доведеться віддавати і в яких розмірах

Дівчина з документами. Фото: Pexels

Українці можуть успадкувати фінансові зобов’язання померлих родичів. Уникнути чужих боргів не вийде, оскільки вимоги затверджені в законодавстві. Але спадкоємці повинні розуміти, що вони в жодному випадку не заплатять більше, ніж отримали у спадок. Залишок боргу підлягає списанню як безнадійний.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Реклама

Читайте також:

Які борги ФОП можна успадкувати

Зобов’язання померлого ФОП діляться на три категорії. Перша — податкові борги, включно з військовим збором, податком на доходи фізичних осіб, єдиним податком тощо. Вони підлягають успадкуванню в межах вартості майна, отриманого від спадкодавця.

Друга категорія — єдиний соціальний внесок. Цей борг списується, а відповідальність за несплату відсутня. У третю категорію входять цивільно-правові борги, зокрема фінансові зобов’язання перед постачальниками, орендодавцями, банками та іншими учасниками ринку. Їх потрібно повернути в межах вартості успадкованого майна.

"Перший і найважливіший факт, який треба знати кожному спадкоємцю: ви ніколи не заплатите більше, ніж отримали у спадок. Це фундаментальний принцип, закріплений у статті 1282 Цивільного кодексу та конкретизований у статті 99 Податкового кодексу України", — зауважив Богдан Янків.

Як діляться борги між спадкоємцями

Якщо спадкоємець один, він повинен повернути суму боргу, еквівалентну вартості отриманого від померлого ФОПа майна. Наприклад, у разі наявності зобов’язання на 100 000 грн єдиного податку і 30 000 грн ЄСВ при успадкованих коштам на суму 70 000 грн ситуація буде такою:

доведеться віддати 70 000 грн на погашення боргу з єдиного податку;

борг з єдиного соціального внеску повністю анулюють;

залишок боргу з ЄП — 30 000 грн — визнають безнадійним і спишуть.

Коли спадкоємців декілька, то фінансова відповідальність ділиться пропорційно часткам у спадщині. Заборонено перекладати весь борг на одну людину, бо вона має найбільші статки. Виходить, якщо двоє братів успадкували від батька-ФОПа майно 50/50, то повинні поділити його податковий борг порівну.

Ще один важливий нюанс: протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця на борг не нараховується пеня. За цей період потрібно узгодити з контролюючим органом порядок погашення. Звіти і декларації за померлого підприємця подавати не потрібно, такі зобов’язання не підлягають успадкуванню.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, арешт нерухомості застосовують у випадках боргів, кримінальних справ чи рішень про конфіскацію. Це блокує будь-які дії з майном. Арешт накладається виключно на підставі судового рішення та виконавчого провадження.

Також ми писали, що державні ПриватБанк та Укрексімбанк забрали за борги торгово-розважальний центр "Гулівер". Компанія-власниця "Три О" мала кредитні зобов’язання на суму понад 600 млн доларів, але не виплатила кошти, що призвело до судової тяганини.