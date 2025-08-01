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Главная Экономика Неожиданный "сюрприз" — какие долги ФЛП можно унаследовать

Неожиданный "сюрприз" — какие долги ФЛП можно унаследовать

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 15:05
Долги ФЛП могут перейти по наследству — что придется отдавать и в каких размерах
Девушка с документами. Фото: Pexels

Украинцы могут унаследовать финансовые обязательства умерших родственников. Избежать чужих долгов не получится, поскольку требования утверждены в законодательстве. Но наследники должны понимать, что они никогда не заплатят больше, чем получили в наследство. Остаток долга подлежит списанию как безнадежный.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

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Какие долги ФЛП можно унаследовать

Обязательства умершего ФЛП делятся на три категории. Первая — налоговые долги, включая военный сбор, налог на доходы физических лиц, единый налог и пр. Они подлежат наследованию в пределах стоимости имущества, полученного от наследодателя.

Вторая категория — единый социальный взнос. Этот долг списывается, а ответственность за неуплату отсутствует. В третью категорию входят гражданско-правовые долги, в частности финансовые обязательства перед поставщиками, арендодателями, банками и другими участниками рынка. Их нужно вернуть в пределах стоимости унаследованного имущества.

"Первый и самый важный факт, который надо знать каждому наследнику: вы никогда не заплатите больше, чем получили в наследство. Это фундаментальный принцип, закрепленный в статье 1282 Гражданского кодекса и конкретизированный в статье 99 Налогового кодекса Украины", — отметил Богдан Янкив.

Как делятся долги между наследниками

Если наследник один, он должен вернуть сумму долга, эквивалентную стоимости полученного от умершего ФЛП имущества. Например, в случае наличия обязательства на 100 000 грн единого налога и 30 000 грн ЕСВ при наследовании средств на сумму 70 000 грн ситуация будет такой:

  • придется отдать 70 000 грн на погашение долга по единому налогу;
  • долг по единому социальному взносу полностью аннулируют;
  • остаток долга по ЕН — 30 000 грн — признают безнадежным и спишут.

Когда наследников несколько, то финансовая ответственность делится пропорционально долям в наследстве. Запрещено перекладывать весь долг на одного человека, потому что он имеет наибольшее состояние. Получается, если двое братьев унаследовали от отца-ФЛП имущество 50/50, то должны поделить его налоговый долг поровну.

Еще один важный нюанс: в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя на долг не начисляется пеня. За этот период нужно согласовать с контролирующим органом порядок погашения. Отчеты и декларации за умершего предпринимателя подавать не надо, такие обязательства не подлежат наследованию.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, арест недвижимости применяют в случаях долгов, уголовных дел или решений о конфискации. Это блокирует любые действия с имуществом. Арест накладывается исключительно на основании судебного решения и исполнительного производства.

Также мы писали, что государственные ПриватБанк и Укрэксимбанк забрали за долги торгово-развлекательный центр "Гулливер". Компания-владелица "Три О" имела кредитные обязательства на сумму более 600 млн долларов, но не выплатила деньги, что привело к судебной волоките.

ФЛП налоги долги предприниматели наследство
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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