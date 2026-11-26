Женщина заполняет документы. Фото: Новини.LIVE

В Украине подходит к концу срок, в течение которого можно оформить жилищную субсидию, чтобы получать помощь с самого начала отопительного сезона 2026–2027 годов. Подать документы в Пенсионный фонд необходимо не позднее 30 ноября включительно. Тем, кто обратится уже в декабре, выплаты будут назначаться по другим правилам.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

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Кому нужно обратиться в ПФУ

Тем, кто уже получает субсидию, повторно подавать документы не нужно. Пенсионный фонд провел автоматический перерасчет на отопительный период. В том числе и для тех домохозяйств, в которых летом размер помощи составлял 0 гривен. Проверить начисленную сумму можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Обязательно подать новое заявление и декларацию должны граждане, которые:

обращаются за субсидией впервые;

не получали помощь в предыдущем периоде (например, из-за коммунальных долгов, которые уже погасили или реструктуризировали);

у которых произошли изменения в составе домохозяйства;

изменили перечень жилищно-коммунальных услуг или претерпели другие изменения семейного, имущественного или социального характера.

Особое внимание на крайний срок следует обратить арендаторам жилья и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые оформляют выплату по фактическому месту проживания.

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Назначат ли субсидию при наличии задолженности

Наличие задолженности не всегда означает отказ. Субсидию не назначают только в том случае, если долг:

просрочен более чем на 3 месяца; Возник в течение последних трех лет. Превышает 680 гривен.

Исправить ситуацию можно, погасив долг, заключив договор о реструктуризации или обжаловав начисление в суде. Если успеть сделать это в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с октября.

При расчете размера помощи на зиму 2026–2027 годов учитывается совокупный доход семьи за январь–июнь 2026 года, а для пенсионеров учитывают размер пенсии, начисленной за август 2026 года.

Подать документы можно дистанционно через веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд", по почте. А также лично — в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах или через уполномоченных представителей территориальных общин.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как зарплата родственника может повлиять на назначение субсидии. При расчете государственной поддержки ПФУ учитывает совокупный доход всей семьи. Если ранее безработный член семьи не имел работы, а затем начал зарабатывать, ведомство проведет перерасчет в сторону уменьшения.

Также мы сообщали, кто из украинцев может получать две субсидии. Такая государственная поддержка предоставляется не всем. Одна из субсидий пойдет на приобретение твердого топлива, другая — на коммунальные услуги.