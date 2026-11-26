Жінка заповнює документи. Фото: Новини.LIVE

В Україні добігає кінця термін, протягом якого можна оформити житлову субсидію, щоб отримувати допомогу з самого початку опалювального сезону 2026-2027. Подати документи до Пенсійного фонду необхідно не пізніше 30 листопада включно. Тим, хто звернеться вже у грудні, виплати призначатимуть за іншими правилами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

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Кому потрібно звернутися до ПФУ

Ті, хто вже отримує субсидію, повторно подавати документи не потрібно. Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок на опалювальний період. Зокрема й для тих домогосподарств, у яких улітку розмір допомоги становив 0 гривень. Перевірити нараховану суму можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ у розділі "Моя субсидія".

Обов’язково подати нову заяву та декларацію мають громадяни, які:

звертаються по субсидію вперше;

не отримували допомогу в попередньому періоді (наприклад, через комунальні борги, які вже погасили або реструктуризували);

мають зміни у складі домогосподарства;

змінили перелік житлово-комунальних послуг або зазнали інших змін сімейного, майнового чи соціального характеру.

Особливу увагу на дедлайн варто звернути орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які оформлюють виплату за фактичним місцем проживання.

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Чи призначать субсидію із боргами

Наявність заборгованості не завжди означає відмову. Субсидію не призначають лише тоді, коли борг:

Прострочений більш ніж на 3 місяці. Виник протягом останніх трьох років. Перевищує 680 гривень.

Виправити ситуацію можна, погасивши борг, уклавши договір реструктуризації або оскарживши нарахування в суді. Якщо встигнути зробити це протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать із жовтня.

При розрахунку розміру допомоги на зиму 2026-2027 враховують сукупний дохід родини за січень — червень 2026 року, а для пенсіонерів беруть до уваги розмір пенсії, нарахованої за серпень 2026 року.

Подати документи можна дистанційно через вебпортал або мобільний застосунок "Пенсійний фонд", поштою. А також особисто — у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах або через уповноважених представників територіальних громад.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як зарплата родича може вплинути на призначення субсидії. При розрахунку державної підтримки ПФУ враховує сукупний дохід всієї родини. Якщо раніше безробітний член сімʼї був безробітний, а потім став заробляти, відомство проведе перерахунок у бік зменшення.

Також ми повідомляли, хто з українців може отримувати дві субсидії. Така державна підтримка призначається не для всіх. Одна з допомоги піде на придбання твердого палива, інша — на комунальні послуги.