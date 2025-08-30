Курс доллара с 1 сентября — к каким показателям готовиться украинцам

Доллары в руках. Фото: Pexels

Прежде чем обменивать доллары, украинцы следят за тенденциями на валютном рынке. Заметив тренд к удорожанию, наши граждане понимают, что стоит повременить с покупкой иностранных купюр, и наоборот. С наступлением осени стабильное колебание курса может уступить место активной динамике.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к чему готовиться украинцам в сентябре 2025 года.

Что будет с курсом доллара в Украине

В течение августа фиксировалось незначительное укрепление гривны, что стало возможным благодаря монетарной политике Национального банка. Как уточнил спикер, регулятор применяет практику сдерживания инфляционных процессов НБУ через курсовые решения. Однако такие действия, констатировал Монин, вредят развитию экономики:

"У нас торговый дефицит за первое полугодие — 24,5 млрд долларов, а собственный прогноз НБУ — 52,2 млрд долларов или 25% ВВП. Нацбанк продолжает держать курс на относительно низком уровне, пытаясь минимизировать темпы инфляции".

Благодаря финансовой помощи международных партнеров Украина получит в 2025 году рекордный объем поддержки, что означает достаточное предложение доллара на валютном рынке. Поскольку дефицита не предвидится, регулятор планомерно укрепляет гривну в условиях фактического отсутствия кредитования реального сектора.

По мнению эксперта, в ближайшее время, в сентябре-октябре, годовая инфляция не опустится ниже отметки 13%. Поэтому НБУ продолжит удерживать курс доллара в текущем диапазоне — около 41,3-42 грн/долл. При отсутствии непредсказуемых сдвигов на валютном рынке изменения не прогнозируются.

Упадет ли курс доллара в случае перемирия

Ранее доктор экономических наук Алексей Плотников рассказывал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, может ли доллар подешеветь в случае перемирия между Украиной и Россией. Такая вероятность существует, констатировал специалист, но не из-за факта прекращения боевых действий, а ввиду других внеэкономических факторов.

"Если объявят, что в Украину заходят большие иностранные деньги (американские, европейские или даже арабские) для восстановления, это может повлиять на курс доллара. Или при условии продолжения западной помощи с финансированием дефицита бюджета после войны", — уточнил Плотников.

Иными словами, перемирие не принесет желаемого падения курса доллара, поскольку не будет объективных причин для укрепления гривны. Зато дальнейшее финансирование госбюджета и постепенное восстановление экономики совместно с инфраструктурой способны пошатнуть нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым купюрам доллара и евро не светит обмен в Украине. Нашим гражданам не получится продать фальшивые купюры и наличность с признаками сильного повреждения. Изношенные деньги можно сдать на инкассо, то есть отправить в иностранный банк-корреспондент.

Также мы писали, купюры каких валют принимают терминалы ПриватБанка. Украинцы могут внести гривны, доллары и евро для пополнения счета. После авторизации наличие пластиковой банковской карты не обязательно.