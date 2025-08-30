Курс долара з 1 вересня — до яких показників готуватися українцям

Долари в руках. Фото: Pexels

Перш ніж обмінювати долари, українці слідкують за тенденціями на валютному ринку. Помітивши тренд до дорожчання, наші громадяни розуміють, що варто зачекати з купівлею іноземних купюр, і навпаки. З настанням осені стабільне коливання курсу може поступитися місцем активній динаміці.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до чого готуватися українцям у вересні 2025 року.

Що буде з курсом долара в Україні

Протягом серпня фіксувалося незначне зміцнення гривні, що стало можливим завдяки монетарній політиці Національного банку. Як уточнив спікер, регулятор застосовує практику стримування інфляційних процесів НБУ через курсові рішення. Водночас такі дії, констатував Монін, шкодять розвитку економіки:

"У нас торговий дефіцит за перше півріччя — 24,5 млрд доларів, а власний прогноз НБУ — 52,2 млрд доларів, або 25% ВВП. Нацбанк продовжує тримати курс на відносно низькому рівні, намагаючись мінімізувати темпи інфляції".

Завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів Україна отримає у 2025 році рекордний обсяг підтримки, що означає достатню пропозицію долара на валютному ринку. Оскільки дефіциту не передбачається, регулятор планомірно зміцнює гривню в умовах фактичної відсутності кредитування реального сектору.

На думку експерта, найближчим часом, у вересні-жовтні, річна інфляція не опуститься нижче позначки 13%. Тому НБУ продовжить утримувати курс долара в поточному діапазоні — близько 41,3-42 грн/дол. За відсутності непередбачуваних зрушень на валютному ринку зміни не прогнозуються.

Чи впаде курс долара в разі перемир’я

Раніше доктор економічних наук Олексій Плотніков розповідав в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи може долар подешевшати в разі перемир’я між Україною та Росією. Така вірогідність існує, констатував фахівець, але не через факт припинення бойових дій, а з огляду на інші позаекономічні фактори.

"Якщо оголосять, що в Україну заходять великі іноземні гроші (американські, європейські чи навіть арабські) для відбудови, це може вплинути на курс долара. Чи за умови продовження західної допомоги з фінансуванням дефіциту бюджету після війни", — уточнив Плотніков.

Іншими словами, перемир’я не принесе бажаного падіння курсу долара, оскільки не буде об’єктивних причин для зміцнення гривні. Натомість подальше фінансування держбюджету і поступове відновлення економіки спільно з інфраструктурою здатні похитнути нинішню ситуацію на валютному ринку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким купюрам долара та євро не світить обмін в Україні. Нашим громадянам не вийде продати фальшиві купюри і готівку з ознаками сильного пошкодження. Зношені гроші можна здати на інкасо, тобто відправити в іноземний банк-кореспондент.

Також ми писали, купюри яких валют приймають термінали ПриватБанку. Українці можуть внести гривні, долари та євро для поповнення рахунку. Після авторизації наявність пластикової банківської картки не обов'язкова.