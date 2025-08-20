Курс долара та війна в Україні — чи може гривня зміцніти в разі перемир’я

Вивіска обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Влітку традиційно падає попит на купівлю валюти, що відображається на курсових показниках. Оскільки пропозиція долара в Україні перебуває на високому рівні, валютний ринок продовжує утримувати низхідний тренд. Водночас наші громадяни чекають відчутних коливань курсу з огляду на результати перемовин між Україною та Росією.

Що буде з курсом долара у разі перемир’я або припинення бойових дій, розповів сайту Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого очікувати від курсу долара в Україні

Станом на 20 серпня 2025 року Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,35 грн/дол. Експерт порекомендував українцям не сподіватися на різке здешевлення американської валюти в разі перемир’я, бо для зміцнення гривні тоді не буде об’єктивних підстав. Дійсно, позаекономічні чинники здатні вплинути на динаміку курсу, але зміни не виправдають очікувань.

"Якщо оголосять, що в Україну заходять великі іноземні гроші (американські, європейські чи навіть арабські) для відбудови, це може вплинути на курс долара. Чи за умови продовження західної допомоги з фінансуванням дефіциту бюджету після війни. А чинники перемовин самі по собі не формують динаміку курсу", — зазначив Олексій Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Іншими словами, вагоме значення матиме не припинення бойових дій, а подальше фінансування державного бюджету міжнародними партнерами, баланс між попитом і пропозицією на ринку, пришвидшення темпів економічного зростання, початок відбудови України тощо.

Експерт переконаний, що гривня буде знецінюватися по відношенню до долара у другому півріччі 2025 року навіть за умови повного перемир’я. Завершення війни не допоможе національній валюті зміцнитися, але дозволить сповільнити цей темп.

Коли потрібно купувати долари

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансового стратега Віктора Чумака, як формувати заощадження в іноземній валюті, аби не доводилося міняти купюри на гривні через нестачу коштів до зарплати. На думку фахівця, потрібно займатися купівлею доларів з "холодною головою" і не вестися на вигідний курс.

"Спонтанна купівля доларів чи євро за вигідним курсом дуже часто має зворотний ефект. Коли людина замість заощаджень вимушена міняти валюту через брак власних коштів. У результаті вона втрачає на різниці курсів і комісіях", — зауважив Чумак.

Він порекомендував здійснювати обмін одразу після отримання зарплати, аби сформувати дисципліну і зменшити спокусу витратити гривні на якісь дрібниці. Але важливо мати фінансову "подушку" — резерв на 2-3 тижні. Ці накопичення стануть у пригоді, якщо буде затримка в доходах чи з’являться непередбачувані витрати.

