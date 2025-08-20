Курс доллара и война в Украине — может ли гривна укрепиться в случае перемирия

Вывеска обменника валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Летом традиционно падает спрос на покупку валюты, что отражается на курсовых показателях. Поскольку предложение доллара в Украине находится на высоком уровне, валютный рынок продолжает удерживать нисходящий тренд. Однако наши граждане ждут ощутимых колебаний курса, учитывая результаты переговоров между Украиной и Россией.

Что будет с курсом доллара в случае перемирия или прекращения боевых действий, рассказал сайту Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Чего ожидать от курса доллара в Украине

По состоянию на 20 августа 2025 года Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,35 грн/долл. Эксперт порекомендовал украинцам не надеяться на резкое удешевление американской валюты в случае перемирия, ведь для укрепления гривны тогда не будет объективных оснований. Действительно, внеэкономические факторы способны повлиять на динамику курса, но изменения не оправдают ожиданий.

"Если объявят, что в Украину заходят большие иностранные деньги (американские, европейские или даже арабские) для восстановления, это может повлиять на курс доллара. Или при условии продолжения западной помощи с финансированием дефицита бюджета после войны. А факторы переговоров сами по себе не формируют динамику курса", — отметил Алексей Плотников.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Иными словами, большое значение будет иметь не прекращение боевых действий, а дальнейшее финансирование государственного бюджета международными партнерами, баланс между спросом и предложением на рынке, ускорение темпов экономического роста, начало восстановления Украины и пр.

Эксперт убежден, что гривна будет обесцениваться по отношению к доллару во втором полугодии 2025 года даже при условии полного перемирия. Завершение войны не поможет национальной валюте укрепиться, но позволит замедлить этот темп.

Когда нужно покупать доллары

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансового стратега Виктора Чумака, как формировать сбережения в иностранной валюте, дабы не приходилось менять купюры на гривны из-за недостатка денег до зарплаты. По мнению специалиста, нужно заниматься покупкой долларов с "холодной головой" и не вестись на выгодный курс.

"Спонтанная покупка долларов или евро по выгодному курсу очень часто имеет обратный эффект. Когда человек вместо сбережений вынужден менять валюту из-за нехватки собственных средств. В результате он теряет на разнице курсов и комиссиях", — отметил Чумак.

Он порекомендовал осуществлять обмен сразу после получения зарплаты, чтобы сформировать дисциплину и уменьшить соблазн потратить гривны на какие-то мелочи. Но важно иметь финансовую "подушку" — резерв на 2-3 недели. Эти накопления пригодятся, если будет задержка в доходах или появятся непредсказуемые расходы.

